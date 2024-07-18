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Наказание не миновать — что будет, если при обновлении данных указать неверную информацию

18 июля 2024 14:20
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Наказание за неверные данные в Резерв+ в 2024: юрист
Очередь на обновление данных в ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Для обновления данных военнообязанным предоставлялось два месяца, срок истек 16 июля. Некоторые мужчины хотели обмануть систему и указывали неверный адрес или номер телефона.

Чем грозит ложь в данных, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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"Я думаю, что будут проверяться эти данные. Как показывает практика, если человек обновил данные в "Резерв+" и там есть какие-то неточности, несовпадение с учетным делом офицера или учетной карточкой рядового, то возникает ситуация, что ТЦК приглашают такого человека, чтобы выяснить более точную информацию" , — сказала Шуляк.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

По словам юриста, некоторые мужчины указывали неверный адрес проживания или номер телефона. Она называет такое поведение детской самоуверенностью или фантазированием. Это может привести к штрафу, ведь это прямое нарушение закона.

Напомним, во время двухмесячного действия нового закона о мобилизации военно-учетные данные обновили более 3 миллионов граждан. Это количество существенно превышает потребности ВСУ, поэтому мобилизуют далеко не всех.

закон штраф мобилизация наказание ТЦК и СП юрист

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