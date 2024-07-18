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Штраф за несвоевременное обновление данных военнообязанными будет появляться в Дії

18 июля 2024 14:57
Виктория Козырь - редактор
Штрафы за необновленные военно-учетные данные — что ожидает военнообязанных в Дії
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Штраф за несвоевременно обновленные военно-учетные данные военнообязанные смогут увидеть в приложении "Дія". Это может быть не сразу, ведь привлечение к ответственности за административное правонарушение — это определенная процедура, которая может занимать от трех месяцев до года.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

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Штрафы за несвоевременное обновление данных

"Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф — это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодня не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление", — говорит Лазуткин.

По его словам, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости в "Дії".

Лазуткин отметил, что обновить данные можно в ТЦК или в приложении "Резерв+". Однако теперь это не освобождает от штрафа, ведь 60-дневный срок истек.

Напомним, для обновления данных военнообязанным предоставлялось два месяца, срок истек 16 июля. Некоторые мужчины хотели обмануть систему и указывали неправильный адрес или номер телефона. Юрист Надежда Шуляк объяснила, чем грозит ложь в данных.

Также в Украине с 16 июля полицейские по запросу начальника территориального центра комплектования должны принудительно доставлять водителей, не обновивших военно-учетные данные. В результате этого военнообязанные могут находиться в розыске.

Минобороны украинцы деньги Украина штраф Дія мобилизация ТЦК и СП

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