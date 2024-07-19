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Штраф від ТЦК — як безкоштовно дізнатися про виконавчі провадження

19 липня 2024 08:35
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Перевірити штраф від ТЦК — як це можна зробити
Працівники ТЦК та СП. Фото: ddk.dn.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Військовозобовʼязані українці, які вчасно не оновили свої дані або свідомо ігнорували цю вимогу, можуть отримати штрафи від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Перевірити наявність виконавчого провадження можна безкоштовно за допомогою онлайн сервісів.

Про це повідомляє Lexinform.

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Інформація про виконавчі провадження, включаючи накладені штрафи ТЦК, зберігається в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП) Міністерства юстиції України.

Щоб дізнатися, чи є провадження, потрібно звернутися до АСВП. Ця послуга доступна безкоштовно для всіх громадян, але для забезпечення актуальності даних необхідно регулярно робити такі запити.

Також є ще один сервіс де можна перевірити наявність виконавчого провадження за штрафами ТЦК.

На сайті YouControl є функція автоматичного моніторингу. Користувачі можуть отримувати щоденні сповіщення про нові штрафи та виконавчі провадження.

Зокрема, на сайті можна налаштувати моніторинг на будь-яку особу в Україні, себе чи іншу людину, і своєчасно отримувати інформацію про штрафи та інші зміни в різних реєстрах або державних виконавчих органах.

Нагадаємо, закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, встановив обов’язок всім військовозобов’язаним актуалізувати свої дані протягом 60 днів. Ця процедура обов’язкова навіть для тих, чиї контактні дані та місце проживання залишилися без змін. За не оновлення даних порушникам загрожує покарання від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Раніше юристка Надія Шуляк пояснила, що буде, якщо при оновленні даних вказати неправильну інформацію. За її словами, деякі чоловіки хотіли обманути систему і вказували неправильну адресу або ж номер телефону. 

гроші штраф армія персональні дані мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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