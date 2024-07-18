Штрафи за неоновлення даних ТЦК — на яку сумму можуть покарати та як через суд оскаржити санкції

Мобільний застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

Згідно законодавству України військовозобовʼязані мали оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, ТЦК або застосунок "Резерв+" до 16 липня 2024 року. Проте не всі встигли це зробити через особисті обставини.

Про те, що буде з військовозобовʼязанними, які вчасно не оновили свої дані або свідомо ігнорували цю вимогу, а також чи можна через суд оскаржити санкції, розповідає hromadske.

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Штрафи за неоновлення даних

Закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, встановив обов’язок всім військовозобов’язаним актуалізувати свої дані протягом 60 днів. Ця процедура обов’язкова навіть для тих, чиї контактні дані та місце проживання залишилися без змін. З 17 липня почнуть штрафувати порушників, яким загрожує покарання від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Військовий адвокат Віталій Савко у коментарі для hromadske зазначив, що розмір штрафу будуть визначати працівники ТЦК, що розглядають кожен випадок адміністративного правопорушення.

Кого саме можуть оштрафувати

Закон не передбачає автоматичного штрафування усіх без винятку. Інспектор ТЦК спочатку повинен підтвердити факт, що особа не встигла вчасно оновити свої військово-облікові дані. Наприклад, це може статися, якщо особу зупинять на вулиці представники ТЦК та виявлять порушення.

"Або ж якщо військовозобов’язаний прийде оновлювати дані до центру комплектування вже після 16 липня. Невчасну актуалізацію даних або ж її відсутність помітять і під час візиту до ТЦК — технічному працівникові територіального центру її видно в системі "Оберіг", — пояснив директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.

Процес накладання штрафу може тривати від трьох місяців до одного року.

Якщо у ТЦК виявлять порушення термінів, особу запросять на розгляд справи про адміністративне правопорушення. Якщо порушення виявлять під час візиту до центру комплектування, протокол складуть на місці.

Під час спілкування з представниками ТЦК порушник зможе пояснити, чому він не оновив свої дані своєчасно. Рішення про накладення штрафу та його обсяг буде залежати від цих пояснень і їх переконливості.

За словами Савко, якщо пояснення не влаштують інспектора і він дійде висновку, що порушення є, то направить цей протокол на розгляд керівника ТЦК, який виносе постанову про накладання штрафу.

Після цього військовозобов'язаний матиме можливість або сплатити штраф, або звернутися до суду з метою оскарження прийнятого рішення.

Що буде з тими, хто не зміг оновити дані

Адвокат підкреслює, що багато людей, які відклали оновлення облікових даних до останнього дня, можуть мати об'єктивні причини для цього. Це довгі черги до ЦНАПів і ТЦК або проблеми з "Резерв+".

Він наголосив, що це не їхня вина, і вони мали законне право скористатися будь-яким із трьох способів актуалізації даних до останнього дня передбаченого законом строку.

"Людина має право розраховувати, що протягом усіх цих 60 діб усі три шляхи актуалізації даних повинні бути доступні. Це не проблема людини, що біля установ скупчилося багато людей або неможливо записатися в електронну чергу. Законотворці мали передбачити це й знайти рішення", — додав Савко.

Так, законодавством передбачені штрафи для осіб, які умисно не оновили свої дані. Однак, якщо військовозобов'язаний бажав оновити дані, але не зміг цього зробити, і може це довести, він може сподіватися на зняття відповідальності.

Як через суд оскаржити покарання

Військовозобов'язані в Україні мають право звертатися до суду. Для цього важливо мати докази того, що була спроба оновити дані, але з певних причин вона була невдалою. Необов'язково збирати докази щодо всіх трьох способів актуалізації — достатньо мати принаймні один.

Наприклад, якщо особа намагалася оновити дані через застосунок "Резерв+", але стикнулася з постійними зависаннями або проблемами із завантаженням інформації, це може бути документовано скріншотами або записами екрану.

"За допомогою іншого телефона людина може зняти відео свого екрана збоку, оголосивши, що сьогодні вона ще без порушення строків намагається завантажити застосунок і подати через нього свої дані, але він не працює", — пояснив військовий адвокат.

Якщо військовозобов'язаний обрав фізичний візит до ЦНАПу чи ТЦК для актуалізації даних, але там це виявилося неможливим, важливо мати докази цього факту. Рекомендується зняти відео, яке підтвердить, наприклад, неможливість запису в електронну чергу до 16 липня включно. Також можна зафільмувати чергу біля установи, щоб продемонструвати, що потрапити туди зараз неможливо.

Звісно, подання скарги до суду не гарантує, що штраф буде скасований. Якщо суд вирішить в невагу особи, вона матиме 15 днів на те, щоб добровільно сплатити штраф. У протилежному випадку справа перейде до виконавчого провадження.

Черги в Святошинському ЦНАПі 12 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Що буде, якщо не сплатити штраф ТЦК

Ігнорування штрафу може мати серйозні наслідки для військовозобов'язаних в Україні. Наприклад, якщо штраф не буде сплачений або оскаржений протягом 15 днів, він може подвоїтися у виконавчому провадженні. Крім того, за неявку на повістку до ТЦК можуть нараховувати штрафи щотижня, і якщо їх сума перевищить 160 тисяч гривень, загрожує арешт на нерухоме майно.

Якщо військовозобов'язаного викликали до ТЦК для пояснень і він не з'явився, йому загрожує штраф заочно. Однак ця інформація не відображається в додатках "Дія" та "Резерв+". Крім того, за ігнорування викликів можуть обмежити право керувати автомобілем або навіть позбавити водійського посвідчення, що вимагає проходження повторного іспиту в Сервісному центрі.

Чи буде в Україні посилення мобілізації після оновлення даних

Попередження про мобілізаційний план не публікували публічно, але директор Департаменту кадрової політики Міноборони повідомив, що станом на 14 липня близько трьох мільйонів громадян оновили свої дані. Він також зазначив, що потреби Збройних сил в призовниках зараз значно менші.

За словами Савко, посилення мобілізаційних заходів з 17 липня не очікується. Замість цього, може збільшитися кількість викликів до ТЦК для тих військовозобов'язаних, які не встигли вчасно оновити свої дані. Це може призвести до зростання числа судових суперечок щодо оскарження штрафів.

"Забезпечення однієї людини у війську на рік коштує державі 1,2 мільйона гривень. Якщо мобілізувати всіх, то чим платити заробітні плати? Можливо, сенс вимоги про актуалізацію даних в обмежений строк саме у поповненні бюджету через штрафи", — припустив юрист.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомили, що про штраф від територіального центру комплектування та соціальної підтримки можна буде дізнатися через "Дію". При цьому у відомстві запевнили, що автоматично людей не штрафуватимуть.

Ми також писали, що юристка Надія Шуляк пояснила, що буде, якщо при оновленні даних вказати неправильну інформацію. За її словами, деякі чоловіки хотіли обманути систему і вказували неправильну адресу або ж номер телефону.