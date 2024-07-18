Штрафы за необновление данных ТЦК — на какую сумму могут наказать и как через суд обжаловать санкции

Мобильное приложение Резерв+. Фото: УНИАН

Согласно законодательству Украины, военнообязанные должны были обновить свои военно-учетные данные через ЦПАУ, ТЦК или приложение "Резерв+" до 16 июля 2024 года. Однако не все успели это сделать по личным обстоятельствам.

О том, что будет с военнообязанными, которые вовремя не обновили свои данные или сознательно игнорировали это требование, а также можно ли через суд обжаловать санкции, рассказывает hromadske.

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Штрафы за необновление данных

Вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации установил обязанность всем военнообязанным актуализировать свои данные в течение 60 дней. Эта процедура обязательна даже для тех, чьи контактные данные и место жительства остались без изменений. С 17 июля начнут штрафовать нарушителей, которым грозит наказание от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Военный адвокат Виталий Савко в комментарии для hromadske указал, что размер штрафа будут определять работники ТЦК, рассматривающие каждый случай административного правонарушения.

Кого именно могут оштрафовать

Закон не предусматривает автоматического штрафования всех без исключения. Инспектор ТЦК сначала должен подтвердить факт, что лицо не успело своевременно обновить свои военно-учетные данные. К примеру, это может произойти, если лицо остановят на улице представители ТЦК и выявят нарушения.

"Или если военнообязанный придет обновлять данные в центр комплектования уже после 16 июля. Несвоевременную актуализацию данных или же ее отсутствие заметят и во время визита в ТЦК — технического работника территориального центра она видна в системе "Оберіг", — пояснил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк .

Процесс наложения штрафа может занять от трех месяцев до одного года.

Если в ТЦК будет выявлено нарушение сроков, лицо пригласят на рассмотрение дела об административном правонарушении. Если нарушения будут обнаружены во время визита в центр комплектования, протокол составят на месте.

В ходе общения с представителями ТЦК нарушитель может объяснить, почему он не обновил свои данные своевременно. Решение о наложении штрафа и его объеме будет зависеть от этих объяснений и их убедительности.

По словам Савко, если пояснения не устроят инспектора и он прийдет к выводу, что нарушение есть, то направит этот протокол на рассмотрение руководителя ТЦК, который выносит постановление о наложении штрафа.

После этого военнообязанный будет иметь возможность либо уплатить штраф, либо обратиться в суд с целью обжалования принятого решения.

Что будет с теми, кто не смог обновить данные

Адвокат подчеркивает, что многие люди, отложившие обновление учетных данных до последнего дня, могут иметь объективные причины для этого. Это длинные очереди в ЦПАУ и ТЦК или проблемы с "Резерв+".

Он подчеркнул, что это не их вина, и у них было законное право воспользоваться любым из трех способов актуализации данных до последнего дня предусмотренного законом срока.

"Человек имеет право рассчитывать, что в течение всех этих 60 суток все три пути актуализации данных должны быть доступны. Это не проблема человека, что у учреждений скопилось много людей или невозможно записаться в электронную очередь. Законотворцы должны были предусмотреть это и найти решение", — добавил Савко.

Так, законодательством предусмотрены штрафы для лиц, умышленно не обновивших свои данные. Однако если военнообязанный желал обновить данные, но не смог этого сделать, и может это доказать, он может надеяться на снятие ответственности.

Как через суд обжаловать наказание

Военнообязанные в Украине имеют право обращаться в суд. Для этого важно иметь доказательства того, что предпринималась попытка обновить данные, но по определенным причинам она была неудачной. Необязательно собирать доказательства всех трех способов актуализации — достаточно иметь по крайней мере один.

Например, если человек пытался обновить данные через приложение "Резерв+", но столкнулся с постоянными зависаниями или проблемами с загрузкой информации, это может быть документировано скриншотами или записями экрана.

"С помощью другого телефона человек может снять видео своего экрана со стороны, объявив, что сегодня он еще без нарушения сроков пытается загрузить приложение и предоставить через него свои данные, но он не работает", — пояснил военный адвокат.

Если военнообязанный выбрал физический визит в ЦПАУ или ТЦК для актуализации данных, но это оказалось невозможным, важно иметь доказательства этого факта. Рекомендуется снять видео, подтверждающее, например, невозможность записи в электронную очередь до 16 июля включительно. Также можно снять очередь у учреждения, чтобы продемонстрировать, что попасть туда сейчас невозможно.

Конечно, подача жалобы в суд не гарантирует, что штраф будет отменен. Если суд решит не в пользу особы, у нее будет 15 дней на то, чтобы добровольно заплатить штраф. В противном случае дело перейдет к исполнительному производству.

Очереди в Святошинском ЦПАУ 12 июля 2024 года. Фото: Новости.

Что будет, если не уплатить штраф ТЦК

Игнорирование штрафа может иметь серьезные последствия для военнообязанных в Украине. К примеру, если штраф не будет уплачен или обжалован в течение 15 дней, он может удвоиться в исполнительном производстве. Кроме того, за неявку по повестке в ТЦК могут начислять штрафы еженедельно, и если их сумма превысит 160 тысяч гривен, грозит арест на недвижимое имущество.

Если военнообязанный был вызван в ТЦК для объяснений и он не явился, ему грозит штраф заочно. Однако эта информация не отображается в приложениях "Дія" и "Резерв+". Кроме того, за игнорирование вызовов могут ограничить право водить автомобиль или даже лишить водительского удостоверения, требующего прохождения повторного экзамена в Сервисном центре.

Будет ли в Украине усиление мобилизации после обновления данных

Предупреждение о мобилизационном плане не публиковалось публично, но директор Департамента кадровой политики Минобороны сообщил, что по состоянию на 14 июля около трех миллионов граждан обновили свои данные. Он также отметил, что потребности Вооруженных сил в призывниках сейчас значительно меньше.

По словам Савко, усиление мобилизационных мер с 17 июля не ожидается. Вместо этого может увеличиться количество вызовов в ТЦК для тех военнообязанных, которые не успели вовремя обновить свои данные. Это может привести к росту числа судебных споров по обжалованию штрафов.

"Обеспечение одного человека в армии в год стоит государству 1,2 миллиона гривен. Если мобилизовать всех, то чем платить заработные платы? Возможно, смысл требования об актуализации данных в ограниченный срок именно в пополнении бюджета из-за штрафов", — предположил юрист.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, что штраф от территориального центра комплектования и социальной поддержки можно будет узнать через "Дію". При этом в ведомстве заверили, что автоматически людей не будут штрафовать.

Мы также писали, что юрист Надежда Шуляк объяснила, что будет, если при обновлении данных указать неправильную информацию. По ее словам, некоторые мужчины хотели обмануть систему и указывали неправильный адрес или номер телефона.