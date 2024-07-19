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Штраф от ТЦК — как бесплатно узнать об исполнительных производствах

19 июля 2024 08:35
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Проверить штраф от ТЦК – как это можно сделать
Сотрудники ТЦК и СП. Фото: ddk.dn.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Военнообязанные украинцы, своевременно не обновившие свои данные или сознательно игнорировавшие это требование, могут получить штрафы от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Проверить наличие исполнительного производства можно бесплатно с помощью онлайн-сервисов.

Об этом сообщает Lexinform.

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Информация об исполнительных производствах, включая наложенные штрафы ТЦК, хранится в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСВП) Министерства юстиции Украины.

Чтобы узнать, есть ли производство, нужно обратиться в АСВП. Эта услуга доступна бесплатно всем гражданам, но для обеспечения актуальности данных необходимо регулярно делать такие запросы.

Также есть еще один сервис, где можно проверить наличие исполнительного производства по штрафам ТЦК.

На сайте YouControl доступна функция автоматического мониторинга. Пользователи могут получать ежедневные уведомления о новых штрафах и исполнительных производствах.

В частности, на сайте можно настроить мониторинг на любого человека в Украине или на себя и своевременно получать информацию о штрафах и других изменениях в различных реестрах или государственных исполнительных органах.

Напомним, вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации установил обязанность всем военнообязанным актуализировать свои данные в течение 60 дней. Эта процедура обязательна даже для тех, чьи контактные данные и место жительства остались без изменений. За необновление данных нарушителям грозит наказание от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Ранее юрист Надежда Шуляк объяснила, что будет, если при обновлении данных указать неправильную информацию. По ее словам, некоторые мужчины хотели обмануть систему и указывали неправильный адрес или номер телефона.

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