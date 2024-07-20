Мобілізація в Україні — мільйони чоловіків проігнорували закон про оновлення даних в ТЦК

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Перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, повідомив, що близько шести мільйонів українських чоловіків можуть отримати штрафи від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Вони не виконали вимогу закону про оновлення даних.

Про це пишуть Українські новини.

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Статистика оновлень

За словами Осадчука, лише 4,2 мільйони чоловіків успішно актуалізували свої дані.

"Чоловіків, які підпадають під оновлення, близько 11,1 мільйонів. Відповідно, нескладна арифметика говорить про те, що у нас мінімум шість мільйонів людей підпадають під автоматичне притягнення до адміністративної відповідальності", — зазначив він.

Провал процесу

Депутат наголосив, що така масова кількість "порушників" свідчить про провали в організації процесу оновлення даних.

"Якщо у вас в результаті шість мільйонів порушників, то напевно щось ви не так робили. А "не так" – це те, що зробили пізно і похапцем" — сказав Осадчук.

Довготривала проблема

Осадчук також підкреслив, що реєстр військовозобов’язаних давно потребує уваги.

Він додав, що ця проблема існує десятиліттями, включаючи період повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, військовозобовʼязані українці, які вчасно не оновили свої дані або свідомо ігнорували цю вимогу, можуть отримати штрафи від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Перевірити наявність виконавчого провадження можна безплатно за допомогою онлайн-сервісів.

Закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, встановив обов’язок всім військовозобов’язаним актуалізувати свої дані протягом 60 днів. Ця процедура обов’язкова навіть для тих, чиї контактні дані та місце проживання залишилися без змін. За неоновлення даних порушникам загрожує покарання від 17 до 25,5 тисяч гривень.