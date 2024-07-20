Мобилизация в Украине — миллионы мужчин проигнорировали закон об обновлении данных в ТЦК

Обновление данных в ТЦК — миллионы военнообязанных могут получить штраф
Первый заместитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук сообщил, что около шести миллионов украинских мужчин могут получить штрафы от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Они не выполнили требование закона об обновлении данных.
Об этом пишут Українські новини.
Статистика обновлений
По словам Осадчука, только 4,2 миллиона мужчин успешно актуализировали свои данные.
"Мужчин, подпадающих под обновление, около 11,1 миллионов. Соответственно, несложная арифметика говорит о том, что у нас минимум шесть миллионов человек подпадают под автоматическое привлечение к административной ответственности", — отметил он.
Провал процесса
Депутат подчеркнул, что такое массовое количество "нарушителей" свидетельствует о провалах в организации процесса обновления данных.
"Если у вас в результате шесть миллионов нарушителей, то наверняка что-то вы не так делали. А "не так" — это то, что сделали поздно и торопливо" — сказал Осадчук.
Долговременная проблема
Осадчук также подчеркнул, что реестр военнообязанных давно нуждается во внимании.
Он добавил, что эта проблема существует десятилетиями, включая период полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, военнообязанные украинцы, своевременно не обновившие свои данные или сознательно игнорировав это требование, могут получить штрафы от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Проверить наличие исполнительного производства можно бесплатно с помощью онлайн-сервисов.
Вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации установил обязанность всем военнообязанным актуализировать свои данные в течение 60 дней. Эта процедура обязательна даже для тех, чьи контактные данные и место жительства остались без изменений. За необновление данных нарушителям грозит наказание от 17 до 25,5 тысячи гривен.
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