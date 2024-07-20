Мобилизация в Украине — миллионы мужчин проигнорировали закон об обновлении данных в ТЦК

Приложение Резерв+. Фото: Ярослав Станчак

Первый заместитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук сообщил, что около шести миллионов украинских мужчин могут получить штрафы от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Они не выполнили требование закона об обновлении данных.

Об этом пишут Українські новини.

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Статистика обновлений

По словам Осадчука, только 4,2 миллиона мужчин успешно актуализировали свои данные.

"Мужчин, подпадающих под обновление, около 11,1 миллионов. Соответственно, несложная арифметика говорит о том, что у нас минимум шесть миллионов человек подпадают под автоматическое привлечение к административной ответственности", — отметил он.

Провал процесса

Депутат подчеркнул, что такое массовое количество "нарушителей" свидетельствует о провалах в организации процесса обновления данных.

"Если у вас в результате шесть миллионов нарушителей, то наверняка что-то вы не так делали. А "не так" — это то, что сделали поздно и торопливо" — сказал Осадчук.

Долговременная проблема

Осадчук также подчеркнул, что реестр военнообязанных давно нуждается во внимании.

Он добавил, что эта проблема существует десятилетиями, включая период полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, военнообязанные украинцы, своевременно не обновившие свои данные или сознательно игнорировав это требование, могут получить штрафы от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Проверить наличие исполнительного производства можно бесплатно с помощью онлайн-сервисов.

Вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации установил обязанность всем военнообязанным актуализировать свои данные в течение 60 дней. Эта процедура обязательна даже для тех, чьи контактные данные и место жительства остались без изменений. За необновление данных нарушителям грозит наказание от 17 до 25,5 тысячи гривен.