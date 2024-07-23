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Штрафы за необновленные данные — в какой области начали наказывать уклонистов

23 июля 2024 07:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В одной из областей Украины начали штрафовать за необновленные данные в ТЦК
Военнообязанные в ТЦК. Фото: LB.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин заявил, что в регионе начали выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои военно-учетные данные после 16 июля. Однако он уточнил, если же граждане пришли обновить данные самостоятельно, к ним будут более снисходительны.

Об этом сообщает полтавское издание ЗМІСТ в понедельник, 22 июля.

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Штрафы за необновленные данные в ТЦК

"Группы оповещения ТЦК и СП в общественных местах будут выписывать повестки. Те, кто не обновили данные, подлежат наказанию в виде штрафа. Их уже начали штрафовать. 16 июля был последний день, поэтому каждый, кто не обновил данные, является нарушителем. Сроки были очень четкими", — отметил Истомин.

По его словам, обновить данные в ТЦК или в приложении "Резерв+" можно и дальше, однако это не спасет от штрафа, поскольку срок, когда это нужно было сделать, истек.

Напомним, что первый заместитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук заявил, что около шести миллионов украинских мужчин могут получить штрафы, поскольку не выполнили требование закона об обновлении данных. Проверить наличие исполнительного производства можно бесплатно с помощью онлайн-сервисов.

В то же время спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин предупредил, что штраф за несвоевременно обновленные военно-учетные данные военнообязанные смогут увидеть в приложении "Дія". Это может быть не сразу и даже длиться от трех месяцев до года.

Добавим, если штраф не уплатить в течение 15 дней, сумма может возрасти вдвое. Кроме того, штрафом нельзя откупиться от мобилизации.

штраф Полтавская область личные данные ТЦК и СП

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