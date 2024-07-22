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Штраф від ТЦК із 17 тисяч може зрости до 37 — яка причина

22 липня 2024 17:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні - штрафи за неоновлення даних можуть зрости удвічі
Чоловіка зупинив ТЦК. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні 16 липня закінчився термін оновлення даних для військовозобов'язаних. Якщо за два місяці українці проігнорували цю вимогу, їм загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який може збільшитись вдвічі після 15 днів неоплати. 

Про це повідомила завідувачка сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тетяна Омелькіна у коментарі Суспільному

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Штрафи за неоновлення даних

Омелькіна розповіла, що до нового мобілізаційного закону в Україні штраф за порушення правил військового обліку станови від 510 до 850 гривень. З 17 липня ця сума зросла до щонайменше 17 тисяч гривень. Такий штраф виписуватимуть тим, хто не оновив дані за відведені два місяці.

Цей штраф, як і всі інші, можна сплатити добровільно упродовж 15 днів, якщо ж цей час закінчився, сума штрафу подвоїться вдвічі. 

"Якщо ж так сталося, що 15 днів минули, і несплачений штраф передали до виконавчої служби для примусового виконання, то сума відповідно зростає до 34 тисяч. Якщо додати 10 відсотків виконавчого збору й інші витрати, то це виходить 37,5 тисяч гривень", — пояснила завідувачка.

 За її словами, після відкриття виконавчого провадження державний виконавець направляє запити, щоб встановити наявність грошей, рухомого і нерухомого майна у порушника. Після цього можуть арештувати спочатку рахунки, а потім транспорт і нерухомість. Однак, є ситуації, коли стягнення не проводять. 

"Не проводять стягнення, якщо це єдине житло і земельна ділянка за умови, що сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 160 тисяч гривень. Також є перелік майна, яке не може бути стягнене. Наприклад, це холодильник і телевізор, якщо вони одні на родину. Якщо боржник має частку в спільній власності, то, щоб визначити її, державний виконавець звертається до суду. Коли ж борг погашають, всі арешти знімаються", — додала Тетяна Омелькіна. 

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони повідомили, що оновити дані у додатку "Резерв+" військовозобов'язані зможуть і після 16 липня. Наразі вже подолано позначку в 3,4 мільйона оновлень.

Також ми писали, що близькі родичі загиблих на війні військових мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Документи, потрібні для оформлення відстрочки, треба взяти у військовій частини, де служив загиблий.

штраф мобілізація військовозобов'язані

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