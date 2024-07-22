Мобилизация в Украине - штрафы за необновление данных могут возрасти вдвое

Мужчину остановил ТЦК. Фото: скриншот

В Украине 16 июля истек срок обновления данных для военнообязанных. Если через два месяца украинцы проигнорировали это требование, им грозит штраф в размере 17 тысяч гривен, который может увеличиться вдвое после 15 дней неоплаты.

Об этом сообщила заведующая сектором аналитики и статистики Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Кировоградской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции Татьяна Омелькина в комментарии Суспільному.

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Штрафы за необновление данных

Омелькина рассказала, что до нового мобилизационного закона в Украине штраф за нарушение правил воинского учета составлял от 510 до 850 гривен. С 17 июля эта сумма выросла до не менее 17 тысяч гривен. Такой штраф будут выписывать тем, кто не обновил данные за отведенные два месяца.

Этот штраф, как и все остальные, можно оплатить добровольно в течение 15 дней, если же это время истек, сумма штрафа удвоится вдвое.

"Если так случилось, что 15 дней прошли, и неуплаченный штраф передали в исполнительную службу для принудительного исполнения, то сумма соответственно растет до 34 тысяч. Если добавить 10 процентов исполнительного сбора и другие расходы, то это получается 37,5 тысячи гривен", — объяснила заведующая.

По ее словам, после открытия исполнительного производства государственный исполнитель направляет запросы, чтобы установить наличие денег, движимого и недвижимого имущества у нарушителя. После этого могут арестовать сначала счета, а затем транспорт и недвижимость. Однако, есть ситуации, когда взыскание не проводят.

"Не проводят взыскание, если это единственное жилье и земельный участок при условии, что сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 160 тысяч гривен. Также есть перечень имущества, которое не может быть взыскано. Например, это холодильник и телевизор, если они одни на семью. Если должник имеет долю в общей собственности, то, чтобы определить ее, государственный исполнитель обращается в суд. Когда же долг погашают, все аресты снимаются", — добавила Татьяна Омелькина.

Напомним, недавно в Минобороны сообщили, что обновить данные в приложении "Резерв+" военнообязанные смогут и после 16 июля. Сейчас уже преодолена отметка в 3,4 миллиона обновлений.

Также мы писали, что родственники погибших на войне военных имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Документы, необходимые для оформления отсрочки, следует взять в воинской части, где служил погибший.