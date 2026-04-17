Щорічна грошова допомога полоненому: гроші можуть нарахувати сім'ї

Повернення військових з полону. Фото: Facebook Зеленського

Полонений військовослужбовець ЗСУ має право на щорічну виплату від Української держави. За кожен рік, проведений у полоні, він отримає 100 тисяч гривень. Отримання грошей можливе відразу після звільнення з полону.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

Виплати за полоненого

Українські військовослужбовці, які потрапили в полон, забезпечуються державою. Йдеться про грошову допомогу.

Законодавство визначає різні види виплат у випадках із полоненими військовослужбовцями ЗСУ. Частину з них, одноразову допомогу, можуть отримати близькі родичі військового.

Але сам військовослужбовець теж має право на виплату. Це регулярна, щорічна виплата, яка нараховується протягом усього часу перебування у полоні.

Читайте також:

Щорічні 100 тисяч для військового у полоні

У Міністерстві оборони розповіли, який розмір такої виплати. У поясненні йдеться: "Її розмір 100 000 гривень, вона виплачується щорічно, за рік, в якому людина перебувала в полоні".

Виплата може бути здійснена тоді, коли військовослужбовця звільнять з полону. Винятком може бути ситуація, коли близькі родичі уже отримати усю чи частину цієї грошової допомоги.

У військовому відомстві розповіли, як відбувається процес подачі документів. У статті на сайті МО наголошується: "Якщо людина після звільнення з полону особисто подає заяву, то до основних документів додаються відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особистої свободи за кожен рік, за який особа звертається за виплатою допомоги".

Військовослужбовець, який пройшов через російський полон, після звільнення має право на допомогу від держави. Це, зокрема, стотисячна грошова допомога військовому. Оформити цю виплату можна онлайн, на сайті Мінрозвитку.

Одразу після звільнення з полону військового приймають у визначеному закладі охорони здоров’я, де пацієнт проходить первинний медичний огляд. Також за потреби військовослужбовцю нададуть психологічну допомогу. Військовий після полону має право на повноцінну реабілітацію та відновлення.