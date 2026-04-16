Головна Військова економіка Після полону воїн має право на 100 тисяч гривень: як отримати

Після полону воїн має право на 100 тисяч гривень: як отримати

Дата публікації: 16 квітня 2026 03:57
Звільнені з полону військові. Фото: Facebook Зеленського

Військовослужбовець, який пройшов через російський полон, після звільнення має право на допомогу від держави. Це, зокрема, стотисячна грошова допомога військовому. Оформити цю виплату можна онлайн, на сайті Мінрозвитку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

100 тисяч після полону

Військовослужбовець має право на низку державних виплат та одноразову грошову допомогу (ОГД) у деяких випадках. Одним із таким випадків, коли військовий може претендувати на ОГД, є повернення з полону.

У Міністерстві оборони пояснили: "Одноразову виплату 100 000 гривень може особисто отримати звільнений з полону (після встановлення факту полону). Для нарахування коштів потрібно подати відповідну заяву до Мінрозвитку".

Разом з тим, додали у військовому відомству, це можна зробити і дистанційно. Так, оформити заяву можна на сайті Мінрозвитку або на сайті Національного інформаційного бюро.

Читайте також:

Список потрібних документів

У Міноборони пояснили, що для отримання цієї грошової допомоги потрібно надати пакет відповідних документів. Перш за все це копія документу, який посвідчує особу.

Таким чином, потрібно надати копію паспорта чи військового квитка. Крім них, потрібна копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

І, звісна річ, потрібні реквізити банківського рахунку, на який буде зарахована ОГД. Подавши усе це, колишній полонений може розраховувати на отримання виплати.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які три варіанти виплат військовим на лікування після полону існують в Україні.

Після повернення з російського полону держава має надати військовослужбовцям усю необхідну допомогу. Це, зокрема, медична та психологічна допомога. Та, крім того, військові отримають одноразову виплату і щорічну допомогу за увесь час перебування у полоні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є варіанти виплати військовослужбовцю після втрати працездатності.

Військовослужбовці ЗСУ, які зазнали поранень чи травм і частково втратили працездатність, мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір цієї виплати прямо залежить від статусу військового та обставин поранень чи травм.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
