Після полону воїн має право на 100 тисяч гривень: як отримати

Військовослужбовець, який пройшов через російський полон, після звільнення має право на допомогу від держави. Це, зокрема, стотисячна грошова допомога військовому. Оформити цю виплату можна онлайн, на сайті Мінрозвитку.

100 тисяч після полону

Військовослужбовець має право на низку державних виплат та одноразову грошову допомогу (ОГД) у деяких випадках. Одним із таким випадків, коли військовий може претендувати на ОГД, є повернення з полону.

У Міністерстві оборони пояснили: "Одноразову виплату 100 000 гривень може особисто отримати звільнений з полону (після встановлення факту полону). Для нарахування коштів потрібно подати відповідну заяву до Мінрозвитку".

Разом з тим, додали у військовому відомству, це можна зробити і дистанційно. Так, оформити заяву можна на сайті Мінрозвитку або на сайті Національного інформаційного бюро.

Список потрібних документів

У Міноборони пояснили, що для отримання цієї грошової допомоги потрібно надати пакет відповідних документів. Перш за все це копія документу, який посвідчує особу.

Таким чином, потрібно надати копію паспорта чи військового квитка. Крім них, потрібна копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

І, звісна річ, потрібні реквізити банківського рахунку, на який буде зарахована ОГД. Подавши усе це, колишній полонений може розраховувати на отримання виплати.

Після повернення з російського полону держава має надати військовослужбовцям усю необхідну допомогу. Це, зокрема, медична та психологічна допомога. Та, крім того, військові отримають одноразову виплату і щорічну допомогу за увесь час перебування у полоні.

Військовослужбовці ЗСУ, які зазнали поранень чи травм і частково втратили працездатність, мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір цієї виплати прямо залежить від статусу військового та обставин поранень чи травм.