Главная Военная экономика После плена воин имеет право на 100 тысяч гривен: как получить

Дата публикации 16 апреля 2026 03:57
Освобожденные из плена военные. Фото: Facebook Зеленского

Военнослужащий, который прошел через российский плен, после освобождения имеет право на помощь от государства. Это, в частности, стотысячная денежная помощь военному. Оформить эту выплату можно онлайн, на сайте Минразвития.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

100 тысяч после плена

Военнослужащий имеет право на ряд государственных выплат и единовременную денежную помощь (ЕДП) в некоторых случаях. Одним из таким случаев, когда военный может претендовать на ЕДП, является возвращение из плена.

В Министерстве обороны объяснили: "Единовременную выплату 100 000 гривен может лично получить освобожденный из плена (после установления факта плена). Для начисления средств нужно подать соответствующее заявление в Минразвития".

Вместе с тем, добавили в военном ведомстве, это можно сделать и дистанционно. Так, оформить заявление можно на сайте Минразвития или на сайте Национального информационного бюро.

Список нужных документов

В Минобороны объяснили, что для получения этой денежной помощи нужно предоставить пакет соответствующих документов. Прежде всего это копия документа, удостоверяющего личность.

Таким образом, нужно предоставить копию паспорта или военного билета. Кроме них, нужна копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

И, конечно, нужны реквизиты банковского счета, на который будет зачислена ЕДП. Подав все это, бывший пленный может рассчитывать на получение выплаты.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие три варианта выплат военным на лечение после плена существуют в Украине.

После возвращения из российского плена государство должно предоставить военнослужащим всю необходимую помощь. Это, в частности, медицинская и психологическая помощь. И, кроме того, военные получат единовременную выплату и ежегодную помощь за все время пребывания в плену.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие есть варианты выплаты военнослужащему после потери трудоспособности.

Военнослужащие ВСУ, которые получили ранения или травмы и частично утратили трудоспособность, имеют право на единовременную денежную помощь. Размер этой выплаты напрямую зависит от статуса военного и обстоятельств ранений или травм.

выплаты пленные денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
