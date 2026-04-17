Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ежегодная денежная помощь пленному: деньги могут начислить семье

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 05:52
Возвращение военных из плена. Фото: Facebook Зеленского

Пленный военнослужащий ВСУ имеет право на ежегодную выплату от Украинского государства. За каждый год, проведенный в плену, он получит 100 тысяч гривен. Получение денег возможно сразу после освобождения из плена.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Выплаты за пленного

Украинские военнослужащие, которые попали в плен, обеспечиваются государством. Речь идет о денежной помощи.

Законодательство определяет различные виды выплат в случаях с пленными военнослужащими ВСУ. Часть из них, единовременное пособие, могут получить близкие родственники военного.

Но сам военнослужащий тоже имеет право на выплату. Это регулярная, ежегодная выплата, которая начисляется в течение всего времени пребывания в плену.

Читайте также:

Ежегодные 100 тысяч для военного в плену

В Министерстве обороны рассказали, какой размер такой выплаты. В объяснении говорится: "Ее размер 100 000 гривен, она выплачивается ежегодно, за год, в котором человек находился в плену".

Выплата может быть осуществлена тогда, когда военнослужащего освободят из плена. Исключением может быть ситуация, когда близкие родственники уже получить всю или часть этой денежной помощи.

В военном ведомстве рассказали, как происходит процесс подачи документов. В статье на сайте МО отмечается: "Если человек после освобождения из плена лично подает заявление, то к основным документам прилагаются сведения или документы, подтверждающие факт лишения личной свободы за каждый год, за который лицо обращается за выплатой помощи".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что после плена воин имеет право на единовременную выплату в размере 100 тысяч гривен.

Военнослужащий, который прошел через российский плен, после освобождения имеет право на помощь от государства. Это, в частности, стотысячная денежная помощь военному. Оформить эту выплату можно онлайн, на сайте Минразвития.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что военный может получить государственное финансирование на лечение и реабилитацию после плена.

Сразу после освобождения из плена военного принимают в определенном учреждении здравоохранения, где пациент проходит первичный медицинский осмотр. Также при необходимости военнослужащему окажут психологическую помощь. Военный после плена имеет право на полноценную реабилитацию и восстановление.

выплаты семья пленные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации