Ежегодная денежная помощь пленному: деньги могут начислить семье

Возвращение военных из плена. Фото: Facebook Зеленского

Пленный военнослужащий ВСУ имеет право на ежегодную выплату от Украинского государства. За каждый год, проведенный в плену, он получит 100 тысяч гривен. Получение денег возможно сразу после освобождения из плена.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Выплаты за пленного

Украинские военнослужащие, которые попали в плен, обеспечиваются государством. Речь идет о денежной помощи.

Законодательство определяет различные виды выплат в случаях с пленными военнослужащими ВСУ. Часть из них, единовременное пособие, могут получить близкие родственники военного.

Но сам военнослужащий тоже имеет право на выплату. Это регулярная, ежегодная выплата, которая начисляется в течение всего времени пребывания в плену.

Ежегодные 100 тысяч для военного в плену

В Министерстве обороны рассказали, какой размер такой выплаты. В объяснении говорится: "Ее размер 100 000 гривен, она выплачивается ежегодно, за год, в котором человек находился в плену".

Выплата может быть осуществлена тогда, когда военнослужащего освободят из плена. Исключением может быть ситуация, когда близкие родственники уже получить всю или часть этой денежной помощи.

В военном ведомстве рассказали, как происходит процесс подачи документов. В статье на сайте МО отмечается: "Если человек после освобождения из плена лично подает заявление, то к основным документам прилагаются сведения или документы, подтверждающие факт лишения личной свободы за каждый год, за который лицо обращается за выплатой помощи".

Военнослужащий, который прошел через российский плен, после освобождения имеет право на помощь от государства. Это, в частности, стотысячная денежная помощь военному. Оформить эту выплату можно онлайн, на сайте Минразвития.

Сразу после освобождения из плена военного принимают в определенном учреждении здравоохранения, где пациент проходит первичный медицинский осмотр. Также при необходимости военнослужащему окажут психологическую помощь. Военный после плена имеет право на полноценную реабилитацию и восстановление.