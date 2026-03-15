Пільги для УБД, пільги на проїзд

Військовослужбовці, які захищали батьківщину і мають посвідчення учасника бойових дій, мають право на безкоштовний проїзд у міжміському транспорті. У Міноборони пояснили, як можна отримати цю пільгу.

Пільги для учасників бойових дій

Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, мають право на низку пільг. Статус цей надається за участь у захисті Батьківщини, зокрема, під час повномасштабної російсько-української війни.

Серед пільг, на які можуть претендувати учасники бойових дій, є і транспортні пільги. Це, зокрема, безоплатний проїзд різними видами транспорту.

Перш за все, це проїзд у міському чи приміському транспорті. Але, як зазначили у Міністерстві оборони України, пільги розповсюджуються і на міжміські та міжобласні види транспортного сполучення.

Проїзд для УБД — безкоштовний чи зі знижкою

У військовому відомстві розповіли деталі пільг на проїзд для учасників війни. "Учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд один раз на два роки (в обидва боки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом", — наголошується у поясненні.

Крім того, додали у МО, можливо отримати пільгу у вигляді проїзду один раз на рік (туди й назад) тими самими видами транспорту з 50% знижкою. "Для цього необхідно мати посвідчення УБД та листи талонів, які видаються разом з посвідченням на кілька років", — йдеться у статті на сайті Міноборони.

У Міністерстві оборони пояснили, як саме надається така пільга. "Для користування безкоштовним проїздом достатньо пред'явити посвідчення УБД. У більшості випадків це працює в міському транспорті, але з приватними перевізниками можуть виникати труднощі, оскільки місцеві бюджети не завжди компенсують перевезення пільгових категорій", — визнали у військовому відомстві.

Військовослужбовці — учасники бойових дій мають право на пільги для сплати житлово-комунальних послуг. Ця пільга надається у грошовій формі як компенсація.

Ця знижка не надається автоматично після отримання статусу УБД. Для того, щоб скористатися пільгою, її необхідно оформити у Пенсійному фонді.