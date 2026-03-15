Когда УБД может ездить общественным транспортом бесплатно

Военнослужащие, которые защищали родину и имеют удостоверение участника боевых действий, имеют право на бесплатный проезд в междугородном транспорте. В Минобороны объяснили, как можно получить эту льготу.

Читайте также:

Льготы для участников боевых действий

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, имеют право на ряд льгот. Статус этот предоставляется за участие в защите Родины, в частности, во время полномасштабной российско-украинской войны.

Среди льгот, на которые могут претендовать участники боевых действий, есть и транспортные льготы. Это, в частности, бесплатный проезд различными видами транспорта.

Прежде всего, это проезд в городском или пригородном транспорте. Но, как отметили в Министерстве обороны Украины, льготы распространяются и на междугородние и межобластные виды транспортного сообщения.

Проезд для УБД — бесплатный или со скидкой

В военном ведомстве рассказали детали льгот на проезд для участников войны. "Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (в обе стороны) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом", — отмечается в пояснении.

Кроме того, добавили в МО, возможно получить льготу в виде проезда один раз в год (туда и обратно) теми же видами транспорта с 50% скидкой. "Для этого необходимо иметь удостоверение УБД и листы талонов, которые выдаются вместе с удостоверением на несколько лет", — говорится в статье на сайте Минобороны.

В Министерстве обороны объяснили, как именно предоставляется такая льгота. "Для пользования бесплатным проездом достаточно предъявить удостоверение УБД. В большинстве случаев это работает в городском транспорте, но с частными перевозчиками могут возникать трудности, поскольку местные бюджеты не всегда компенсируют перевозку льготных категорий", — признали в военном ведомстве.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком виде участники боевых действий получают льготы на коммуналку.

Военнослужащие — участники боевых действий имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота предоставляется в денежной форме в качестве компенсации.

Добавим, мы сообщали о том, начисляются ли коммунальные льготы для участников боевых действий автоматически.

Эта скидка не предоставляется автоматически после получения статуса УБД. Для того, чтобы воспользоваться льготой, ее необходимо оформить в Пенсионном фонде.