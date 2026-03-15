Бесплатный проезд для участника боевых действий

Бесплатный проезд для участника боевых действий

Дата публикации 15 марта 2026 05:36
Когда УБД может ездить общественным транспортом бесплатно
Участники боевых действий имеют право на льготный проезд в поездах. Фото: Генштаб ВСУ, "Укрзалізниця". Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие, которые защищали родину и имеют удостоверение участника боевых действий, имеют право на бесплатный проезд в междугородном транспорте. В Минобороны объяснили, как можно получить эту льготу.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, имеют право на ряд льгот. Статус этот предоставляется за участие в защите Родины, в частности, во время полномасштабной российско-украинской войны.

Среди льгот, на которые могут претендовать участники боевых действий, есть и транспортные льготы. Это, в частности, бесплатный проезд различными видами транспорта.

Прежде всего, это проезд в городском или пригородном транспорте. Но, как отметили в Министерстве обороны Украины, льготы распространяются и на междугородние и межобластные виды транспортного сообщения.

Проезд для УБД — бесплатный или со скидкой

В военном ведомстве рассказали детали льгот на проезд для участников войны. "Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (в обе стороны) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом", — отмечается в пояснении.

Кроме того, добавили в МО, возможно получить льготу в виде проезда один раз в год (туда и обратно) теми же видами транспорта с 50% скидкой. "Для этого необходимо иметь удостоверение УБД и листы талонов, которые выдаются вместе с удостоверением на несколько лет", — говорится в статье на сайте Минобороны.

В Министерстве обороны объяснили, как именно предоставляется такая льгота. "Для пользования бесплатным проездом достаточно предъявить удостоверение УБД. В большинстве случаев это работает в городском транспорте, но с частными перевозчиками могут возникать трудности, поскольку местные бюджеты не всегда компенсируют перевозку льготных категорий", — признали в военном ведомстве.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком виде участники боевых действий получают льготы на коммуналку.

Военнослужащие — участники боевых действий имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота предоставляется в денежной форме в качестве компенсации.

Добавим, мы сообщали о том, начисляются ли коммунальные льготы для участников боевых действий автоматически.

Эта скидка не предоставляется автоматически после получения статуса УБД. Для того, чтобы воспользоваться льготой, ее необходимо оформить в Пенсионном фонде.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
