Заповіт військового — хто може засвідчити та які є обмеження

Військовий підписує документ. Фото: УНІАН

Питання спадкування завжди було важливим для забезпечення прав і обов’язків спадкоємців. Одним із ключових інструментів у цій сфері є заповіт. Часто виникають питання щодо того, як може скласти заповіт військовий: чи можна складати декілька заповітів, чи є обмеження на їхню кількість і що робити, якщо поруч немає нотаріуса?

У цій статті Новини.LIVE детально розгляне, хто може засвідчити заповіт та які умови роблять його юридично дійсним.

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Скільки заповітів можна складати військовим

Відповідь проста: людина може складати заповіти необмежену кількість разів. Проте, новий заповіт автоматично скасовує попередній, тому завжди актуальним є останній документ. Це дає можливість змінювати свої розпорядження щодо спадщини у разі зміни життєвих обставин.

Однак важливо пам’ятати: щоб заповіт мав юридичну силу, він має бути складений за певними правилами та засвідчений уповноваженим органом.

Чому засвідчення заповіту є обов’язковим

Заповіт, складений у довільній формі, без засвідчення, не має юридичної сили. Це означає, що такі побажання щодо спадкування майна не будуть враховані під час розподілу спадщини. Лише засвідчений заповіт забезпечує його дійсність.

Як правило, заповіт засвідчується у нотаріуса. Але законодавство передбачає винятки, коли засвідчити документ можуть інші уповноважені особи.

Хто може засвідчити заповіт військового, якщо немає нотаріуса

Командир військової частини . Умови: заповіт складається у військовій частині за присутності двох свідків. Командир зобов’язаний передати заповіт до нотаріальної контори для внесення його до Єдиного державного реєстру заповітів.

. Умови: заповіт складається у військовій частині за присутності двох свідків. Командир зобов’язаний передати заповіт до нотаріальної контори для внесення його до Єдиного державного реєстру заповітів. Головний лікар лікарні. Умови: заповіт може бути засвідчений у разі перебування спадкодавця у лікарні чи іншому медичному закладі. Але надалі головний лікар обов'язково передає документ до нотаріуса.

Умови: заповіт може бути засвідчений у разі перебування спадкодавця у лікарні чи іншому медичному закладі. Але надалі головний лікар обов'язково передає документ до нотаріуса. Сільський староста. Умови: засвідчення можливе в територіальних громадах, де немає доступу до нотаріуса. Заповіт також передається нотаріусу для внесення в реєстр.

Усі вищезазначені особи не тільки засвідчують заповіт, але й несуть відповідальність за передачу документа до нотаріальної контори. Лише після цього заповіт отримує юридичну силу.

Що важливо врахувати при складанні заповіту

Заповіт повинен бути складений у письмовій формі та відповідати законодавчим вимогам. У виняткових випадках, коли заповіт засвідчується не нотаріусом, обов’язкова присутність двох свідків. Будь-який заповіт має бути зареєстрований у Єдиному державному реєстрі заповітів для набуття юридичної сили.

Дотримання цих правил гарантує юридичну силу заповіту та забезпечує дотримання волі спадкодавця.

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