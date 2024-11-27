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Кто может засвидетельствовать завещание военного без нотариуса

27 ноября 2024 06:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Завещание военного — кто может засвидительствовать и какие есть ограничения
Военный подписывает документ. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Вопрос наследования всегда был важным для обеспечения прав и обязанностей наследников. Одним из ключевых инструментов в этой сфере является завещание. Часто возникают вопросы о том, как может составить военное завещание: можно ли составлять несколько завещаний, есть ли ограничения на их количество и что делать, если рядом нет нотариуса?

В этой статье Новини.LIVE подробно рассмотрит, кто может засвидетельствовать завещание и какие условия делают его юридически действительным.

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Сколько завещаний можно составлять военным

Ответ прост: человек может составлять завещание неограниченное количество раз. Однако новое завещание автоматически отменяет предыдущее, поэтому всегда актуален последний документ. Это дает возможность менять свои предписания относительно наследства в случае изменения жизненных обстоятельств.

Однако важно помнить: чтобы завещание имело юридическую силу, оно должно быть составлено по определенным правилам и удостоверено уполномоченным органом.

Почему удостоверение завещания является обязательным

Завещание, составленное в произвольной форме, без удостоверения, не имеет юридической силы. Это означает, что такие пожелания по наследованию имущества не будут учтены при распределении наследства. Только заверенное завещание обеспечивает его действительность.

Как правило, завещание удостоверяется у нотариуса. Но законодательство предусматривает исключения, когда удостоверить документ могут другие уполномоченные лица.

Кто может засвидетельствовать завещание военного, если нет нотариуса

  • Командир воинской части. Условия: завещание составляется в воинской части при присутствии двух свидетелей. Командир обязан передать завещание в нотариальную контору для внесения его в Единый государственный реестр завещаний.
  • Главный врач больницы. Условия: завещание может быть удостоверено в случае нахождения наследодателя в больнице или в другом медицинском учреждении. Но в дальнейшем главный врач обязательно передает документ нотариусу.
  • Сельский староста. Условия: удостоверение возможно в территориальных громадах, где нет доступа к нотариусу. Завещание также передается нотариусу для внесения в реестр.

Все вышеуказанные лица не только свидетельствуют о завещании, но и несут ответственность за передачу документа в нотариальную контору. Только после этого завещание получает юридическую силу.

Что важно учесть при составлении завещания

Завещание должно быть составлено в письменной форме и отвечать законодательным требованиям. В исключительных случаях, когда завещание удостоверяется не нотариусом, обязательно присутствие двух свидетелей. Любое завещание должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре завещаний для получения юридической силы.

Соблюдение этих правил гарантирует юридическую силу завещания и обеспечивает соблюдение воли наследодателя.

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