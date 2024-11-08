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Спільний, з умовою, або секретний — як вибрати найкращий заповіт

8 листопада 2024 11:10
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Види заповітів — особливості та переваги кожного документа
Складання заповіту. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Кожен українець рано чи пізно замислюється над тим, як правильно розпорядитися своїм майном. Для цього існує кілька правових інструментів, але найбільш популярний — це заповіт. Цей документ дає змогу заздалегідь визначити принцип поділу власного майна, захистити інтереси рідних і уникнути суперечок між спадкоємцями. 

Фахівці сайту "Безоплатної правничої допомоги" розповіли, які типи заповітів передбачені українським законодавством і в чому їх відмінності.

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Для чого потрібен заповіт

Заповіт є особистим волевиявленням особи на випадок її смерті, за яким власність може бути передана будь-якій особі на розсуд заповідача. Важливим є принцип свободи заповіту, що дозволяє людині самостійно вирішувати, кому перейде її майно. Однак не всім відомо, що існує декілька варіантів цього документа, кожен із яких має свої особливості.

Які види заповітів доступні в Україні

Будь-який заповіт має бути оформлений у письмовій формі, із зазначенням дати й місця складання, та обов’язково підписаний заповідачем. Також він засвідчується нотаріусом або іншими уповноваженими особами. В українському законодавстві передбачено декілька видів заповітів, кожен із яких має свої переваги, недоліки та особливості:

  1. Секретний заповіт: це вид заповіту, який передається нотаріусу в заклеєному конверті, без розголошення його змісту. Нотаріус посвідчує конверт і опечатує його в присутності заповідача. Після отримання повідомлення про відкриття спадщини, нотаріус призначає дату оголошення заповіту, інформує родичів або розміщує оголошення. У визначений день заповіт відкривається у присутності свідків, і його зміст оголошується.
  2. Заповіт з умовою: заповідач може визначити умови, за яких вказана особа отримує спадщину. Це може бути пов'язано з певним місцем проживання, народженням дитини або здобуттям освіти. Умова повинна бути дійсною на момент відкриття спадщини, і не може суперечити закону або суспільним моральним нормам.
  3. Спільний заповіт подружжя: подружжя може скласти спільний заповіт на спільну власність. Якщо один із подружжя помирає, його частка автоматично переходить до іншого. Після смерті другого подружжя спадкоємцями стають особи, зазначені у заповіті. Важливо, що від спільного заповіту можна відмовитися, але така відмова має бути нотаріально засвідчена.

Чи може бути складено декілька заповітів

Заповіт можна скасувати через подання спеціальної заяви(пряме скасування), або ж через складання нового заповіту з оновленими умовами щодо спадкоємців чи розподілу майна.

Існує можливість часткового або повного скасування попереднього документа. Якщо новий заповіт не охоплює всі положення попереднього, то останній залишається чинним у тих частинах, які не суперечать новому документу. У випадках, коли новий заповіт лише доповнює старий, обидва документи вважаються дійсними.

Однак варто пам’ятати, що складання нового заповіту, який скасовує попередній, не відновлює дію заповіту, який був оформлений ще раніше. Водночас закон допускає одночасну дію кількох заповітів, якщо їхні положення не суперечать одне одному, наприклад, коли є кілька документів із різними розпорядженнями на користь різних осіб.

Багато хто думає, що спадщина — це лише майно, гроші та коштовності. Але разом з цінностями можна отримати ще й боргові зобов'язання спадкодавця. 

Для того, щоб розпорядитись майном після своєї смерті, українці можуть написати заповіт.  Однак складаючи його варто дотримуватись певних правил, щоб документ не оскаржили.

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