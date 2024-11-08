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Общее, с условием или секретное — как выбрать лучшее завещание

8 ноября 2024 11:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Виды завещаний — особенности и преимущества каждого документа
Составление завещания. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Каждый украинец рано или поздно задумывается над тем, как правильно распорядиться своим имуществом. Для этого существуют несколько правовых инструментов, но наиболее популярный — это завещание. Этот документ позволяет заранее определить принцип раздела собственного имущества, защитить интересы родных и избежать споров между наследниками.

Специалисты сайта "Бесплатной юридической помощи" рассказали, какие типы завещаний предусмотрены украинским законодательством и в чем их отличия.

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Для чего нужно завещание

Завещание является личным волеизъявлением лица на случай его смерти, согласно которому собственность может быть передана любому лицу по усмотрению завещателя. Важен принцип свободы завещания, позволяющий человеку самостоятельно решать, кому перейдет его имущество. Однако не всем известно, что существует несколько вариантов этого документа, каждый из которых имеет свои особенности.

Какие виды завещаний доступны в Украине

Любое завещание должно быть оформлено в письменной форме, с указанием даты и места составления, и обязательно подписано завещателем. Также он удостоверяется нотариусом или другими уполномоченными лицами. В украинском законодательстве предусмотрено несколько видов завещаний, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и особенности:

  1. Секретное завещание: это вид завещания, передаваемого нотариусу в заклеенном конверте, без разглашения его содержания. Нотариус удостоверяет конверт и опечатывает его в присутствии завещателя. После получения уведомления об открытии наследства нотариус назначает дату объявления завещания, информирует родственников или размещает объявление. В определенный день завещание открывается в присутствии свидетелей и его содержание объявляется.
  2. Завещание с условием: завещатель может определить условия, при которых указанное лицо получает наследство. Это может быть связано с определенным местом жительства, рождением ребенка или образованием. Условие должно быть действительным на момент открытия наследства, и не может противоречить закону или общественным моральным нормам.
  3. Совместное завещание супругов: супруги могут составить совместное завещание на общую собственность. Если один из супругов умирает, его доля автоматически переходит в другой. После смерти второй супруги наследниками становятся лица, указанные в завещании. Важно, что от общего завещания можно отказаться, но такой отказ должен быть нотариально удостоверен.

Может ли быть составлено несколько завещаний

Завещание можно отменить через подачу специального заявления (прямая отмена) или же через составление нового завещания с обновленными условиями относительно наследников или распределения имущества.

Существует возможность частичной или полной отмены предыдущего документа. Если новое завещание не охватывает все положения предыдущего, то последнее остается в частях, которые не противоречат новому документу. В случаях, когда новое завещание только дополняет старое, оба документа считаются действительными.

Однако следует помнить, что составление нового завещания, отменяющего предыдущий, не возобновляет действие завещания, оформленного еще раньше. В то же время, закон допускает одновременное действие нескольких завещаний, если их положения не противоречат друг другу, например, когда есть несколько документов с разными распоряжениями в пользу разных лиц.

Многие думают, что наследство — это только имущество, деньги и драгоценности. Но вместе с ценностями можно получить еще и долговые обязательства наследодателя.

Для того чтобы распорядиться имуществом после своей смерти, украинцы могут написать завещание. Однако составляя его следует соблюдать определенные правила, чтобы документ не обжаловали.

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