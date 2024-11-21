Якщо військовий загинув на війні і має борги — хто повинен їх сплачувати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Якщо військовий гине на війні, то його родичі мають право на отримання виплати одноразової грошової допомоги сумою 15 млн гривень. Проте, як бути, якщо військовий мав борги перед кредиторами і чи можуть вони забрати гроші з одноразової грошової допомоги?

Відповідь на це дав адвокат Олександр Горовий.

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Чи мають право кредитори претендувати на одноразову грошову допомогу

Як пояснює Олександр Горовий, кредитори загиблого військового не мають права претендувати на одноразову грошову допомогу (посмертні 15 мільйонів гривень), навіть якщо вони подадуть вимоги в межах спадкової справи чи ініціюють її відкриття.

Чи переходять борги у спадок родичам від померлого військового

Спадкоємці, які отримують у спадок майно загиблого, автоматично переймають на себе і його зобов’язання, зокрема фінансові борги. Водночас деякі зобов’язання припиняються зі смертю боржника, якщо вони нерозривно пов’язані з його особистістю і не можуть бути виконані без його участі. Наприклад, це може бути обов’язок спростувати поширену ним недостовірну інформацію.

Таким чином, спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредиторів, але лише в межах вартості спадкового майна, яке вони отримали. Однак якщо спадкоємці отримали виключно одноразову грошову допомогу (ОГД), розподілену за розпорядженням загиблого, борги військовослужбовця стягнуті бути не можуть.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін спростив порядок надання одноразової грошової допомоги.

Також українські захисники та їхні родини можуть розраховувати на різноманітні програми фінансової підтримки, які держава гарантує на центральному та місцевому рівнях. Як у Київській області військовослужбовцям та їхнім близьким отримати виплати допомоги у розмірі до 60,6 тисяч гривень.