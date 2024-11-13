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Сім'ям зниклих військових спростили порядок виплат — деталі

13 листопада 2024 16:01
Володимир Мололкін - редактор
Одноразова допомога сім'ям загиблих військових — уряд змінив правила виплат
Українські гроші у кишені військової форми. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

Сім'ї військовослужбовців, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими, мають право на одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності рішення суду. За пропозицією Міністерства оборони України, Кабінет Міністрів прийняв відповідні зміни до порядку виплат.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

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Раніше трирічний термін подання заяв на одноразову допомогу починався з дати смерті, зазначеної у свідоцтві. Це призвело до того, що близькі родичі військових, яких суд оголосив померлими після тривалої відсутності, могли втратити право на допомогу через те, що терміни спливли ще до моменту ухвалення рішення суду.

Відлік часу на отримання допомоги тепер починається з дня набрання законної сили рішення суду про смерть військовослужбовця.

Також уряд встановив позачергову одноразову допомогу особам з інвалідністю І групи. Це пов’язано з тим, що такі люди потребують швидкого та дорогого лікування. Нерідко вони не встигають отримати допомогу за життя через тривалий час очікування в загальній черзі.

Нагадаємо, близькі родичі військовослужбовців, які загинули на війні, мають право на державну допомогу. Для того, щоб отримати її, родина загиблого солдата повинна звернутися до ТЦК, з якого мобілізували солдата.

Також ми писали, що в Україні є багато категорій пільговиків. Громадянам такого типу держава надає широкий спектр послуг, наприклад, знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Також пільги надаються сім'ям зниклих безвісти військових.

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