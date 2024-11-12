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Пільги для родин зниклих безвісти військових — повний перелік

12 листопада 2024 18:25
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги для сімей зниклих безвісти військових — яку допомогу можна отримати
Жінка з дітьми. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні існує багато категорій пільговиків. Таким громадянам держава надає різносторонню підтримку, наприклад, вони можуть оформити знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Також допомогу може отримати родина пільговика.

Про те, які пільги надаються сім'ям зниклих безвісти військових у 2024 році, розповіли в Пенсійному фонді.

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Які пільги можуть оформити родини зниклих безвісти військових

В Україні для сімей військовослужбовців, які зникли безвісти під час несення служби, передбачені пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, такі родини можуть отримати 50-відсоткову знижку: 

  • на квартплату;
  • на оплату за комунальні послуги: водопостачання, газопостачання, електроенергію, опалення та інші послуги;
  • на придбання  скрапленого газу та твердого палива: дров, вугілля, вугільних брикетів, торфу тощо.

Варто зазначити, що пільга діє в межах встановлених норм, передбачених законодавством, та надається без урахування середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Щоб скористатись знижками, спершу потрібно отримати відповідне посвідчення — члена родини людини, яка зникла безвісти за особливих обставин. Пільга діятиме протягом періоду чинності посвідчення, що підтверджує відповідний статус.

Хто може оформити пільги та як це зробити

Для зручності українців заяву на пільгу та решту документів можна подати одразу трьома способами:

  • поштою: на адресу органу Пенсійного фонду;
  • офлайн: особисто завітавши до Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб або ЦНАП;
  • онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або за через портал "Дія".

Пільга надається не всім родичам зниклого безвісти. Законодавством встановлений чіткий перелік членів родини військового, які мають право на таку допомогу:

  • дружина або чоловік;
  • непрацездатні батьки;
  • діти, яким не виповнилось 18 років;
  • неодружені повнолітні діти за умови, що вони мають інвалідність  з дитинства І та II групи, або особи з інвалідністю І групи;
  • особи, які знаходяться під опікою або піклуванням зниклого безвісти та проживають разом з ним;
  • особи, які проживає з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи, доглядає за цією особою, за умови, що особа з інвалідністю не одружена.

Для оформлення пільги родичеві зниклого військового потрібно надати органам Пенсійного фонду паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення, що дає право на пільгу.

Також потрібно написати дві заяви. Першу — про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), а також  заяву про надання пільги, яка має містити відомості склад родини пільговика, комунальні послуги, особистий рахунок заявника у банку.

Раніше ми писали, що багато українських родин не здатні самостійно оплачувати платіжки за комунальні послуги. Для допомоги таким громадянам призначаються субсидії та пільги. 

Також ми розповідали, що пільги для захисників поширюються також на їх родини. Завдяки цьому батьки УБД можуть отримати знижки на оплату комунальних послуг.

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