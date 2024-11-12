Льготы для семей пропавших без вести военных — какую помощь можно получить

Женщина с детьми. Фото: Pexels

В Украине существует много категорий льготников. Таким гражданам государство оказывает разностороннюю поддержку, например, они могут оформить скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также помощь может получить семья льготника.

О том, какие льготы предоставляются семьям пропавших без вести военных в 2024 году, рассказали в Пенсионном фонде.

Читайте также:

Какие льготы могут оформить семьи пропавших без вести военных

В Украине для семей военнослужащих, пропавших без вести во время несения службы, предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, такие семьи могут получить 50-процентную скидку:

на квартплату;

на оплату коммунальных услуг: водоснабжение, газоснабжение, электроэнергию, отопление и другие услуги;

для приобретения сжиженного газа и твердого топлива: дров, угля, угольных брикетов, торфа и т.д.

Следует отметить, что льгота действует в пределах установленных норм, предусмотренных законодательством, и предоставляется без учета среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Чтобы воспользоваться скидками, сначала нужно получить соответствующее удостоверение — члена семьи человека, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Льгота будет действовать в течение периода удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.

Кто может оформить льготы и как это сделать

Для удобства украинцев, заявление на льготу и остальные документы можно подать сразу тремя способами:

почтой: по адресу органа Пенсионного фонда;

по адресу органа Пенсионного фонда; офлайн: лично посетив Пенсионный фонд Украины, уполномоченные должностные лица или ЦНАП;

лично посетив Пенсионный фонд Украины, уполномоченные должностные лица или ЦНАП; онлайн: через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

Льгота предоставляется не всем родственникам пропавшего без вести. Законодательством установлен четкий перечень членов семьи военного, имеющих право на такую помощь:

жена или муж;

нетрудоспособные родители;

дети, которым не исполнилось 18 лет;

холостые совершеннолетние дети при условии, что они имеют инвалидность с детства I и II группы, или лица с инвалидностью I группы;

лица, которые находятся под опекой или попечительством пропавшего без вести и проживают вместе с ним;

лица, проживающие с лицом с инвалидностью в результате войны I группы, ухаживает за этим лицом, при условии, что лицо с инвалидностью не замужем.

Для оформления льготы родственнику пропавшего военного нужно предоставить органам Пенсионного фонда паспорт, идентификационный код и удостоверение, дающее право на льготу.

Также нужно написать два заявления. Первую — о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), а также заявление о предоставлении льготы, которое должно содержать сведения о составе семьи льготника, коммунальных услугах, личном счете заявителя в банке.

Ранее мы писали, что многие украинские семьи не способны самостоятельно оплачивать платежи за коммунальные услуги. Для помощи таким гражданам предоставляются субсидии и льготы.

Также мы рассказывали, что льготы для защитников распространяются на их семьи. Благодаря этому родители УБД могут получить скидки на оплату коммунальных услуг.