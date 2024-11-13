Одноразовая помощь семьям погибших военных — правительство изменило правила выплат

Украинские деньги в кармане военной формы. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Семьи военнослужащих, пропавших без вести и впоследствии объявленных умершими, имеют право на единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу решения суда. По предложению Министерства обороны Украины, Кабинет Министров принял соответствующие изменения в порядок выплат.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

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Что изменилось в порядке выплат

Ранее трехлетний срок подачи заявлений на единовременное пособие начинался с даты смерти, указанной в свидетельстве. Это привело к тому, что близкие родственники военных, которых суд объявил умершими после длительного отсутствия, могли потерять право на помощь из-за того, что сроки истекли еще до момента принятия решения суда.

Отсчет времени на получение помощи теперь начинается со дня вступления в законную силу решения суда о смерти военнослужащего.

Также правительство установило внеочередную единовременную помощь лицам с инвалидностью 1 группы. Это связано с тем, что такие люди нуждаются в быстром и дорогостоящем лечении. Нередко они не успевают получить помощь при жизни из-за длительного времени ожидания в общей очереди.

Напомним, близкие родственники военнослужащих, погибших на войне, имеют право на государственную помощь. Для того чтобы получить ее, семья погибшего солдата должна обратиться в ТЦК, из которого мобилизовали солдата.

Также мы писали, что в Украине много категорий льготников. Гражданам такого типа государство предоставляет широкий спектр услуг, например, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также льготы предоставляются семьям пропавших без вести военных.