Похорон військовослужбовця. Фото: vikna.tv

Близькі родичі військовослужбовця, який загинув на війні, мають право на отримання допомоги від держави. Для того, аби отримати цю допомогу, родина загиблого військового має звернутися до ТЦК, з якого мобілізували воїна.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Компенсація родині загиблого

Родина військовослужбовця має право на отримання компенсації від держави після загибелі військового на театрі воєнних дій.

Компенсація ділиться порівну на усіх членів родини, які мають право на отримання цих грошей.

Куди звертатися родичам

Юристи пояснили жінці, яка втратила на війні сина, куди їй треба звертатися для отримання цих грошей.

"Вам треба звернутися до ТЦК, з якого син був мобілізований", — наголосив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали, що уряд змінив порядок виплат родинам загиблих та зниклих військових.

Також ми повідомляли про те, скільки держава виплачує родині загиблого на встановлення пам’ятника на могилі героя.