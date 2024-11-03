Виплати за загиблого військового - список документів

Похорон загиблого на війні військового. Фото: "Суспільне Тернопіль"

Після загибелі військовослужбовця його родина має отримати у медичному закладі та відділі РАГСу відповідні документи. Головним для отримання останньої допомоги від держави є витяг з Реєстру про смерть.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Документи, які видаються родичам загиблого

Після загибелі військовослужбовця його рідні чи виконавцю волевиявлення мають бути надані відповідні документи.

Так, заклад охорони здоров’я має видати лікарське свідоцтво про смерть.

А відділ РАГС (консульська установа чи дипломатичне предстацнивтво) зобов’язаний видати родині загиблого воїна офіційне свідоцтво про смерть та довідку про смерть.

Документ, потрібний для отримання допомоги

Для того, аби отримати останні виплати на військовослужбовця (допомогу на поховання та встановлення надгробку), родина загиблого воїна має отримати у відділі РАГСу ще один документ.

Це витяг з Реєстру про смерть для отримання допомоги на поховання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати зберігаються за військовополоненими.

Також ми повідомляли про те, якими будуть виплати родичам загиблих військовослужбовців ЗСУ наступного року.