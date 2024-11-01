Виплати родинам загиблих військових або зниклих безвісти — нові правила отримання допомоги

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, які оголошені померлими або зникли безвісти. Родичі можуть скористатися правом на виплати протягом трьох років.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Що змінилося

За словами Гончаренка, родичі військовослужбовців, які мають право на одноразову грошову допомогу, можуть скористатися цим правом протягом трьох років із дати виникнення такого права.

Він зазначив, що змінами запропоновано обчислювати трирічний строк із дати набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим.

Раніше, до внесених змін, дата виникнення права для виплат у разі смерті встановлювалась за свідоцтвом про смерть. Тобто, якщо військовослужбовець зник безвісти та був пізніше оголошений судом померлим (після трирічного терміну), його родина втрачала право на грошову допомогу, оскільки строк відраховувався від дати смерті в свідоцтві, а не від судового рішення.

Нардеп підкреслив, що нові зміни гарантуватимуть, що родини не втратять право на допомогу через пропущений строк. Також пропонується надавати особам з інвалідністю І групи можливість отримати одноразову допомогу позачергово.

Раніше ми повідомляли, що для сімей військових в Україні передбачені спеціальні виплати. Серед них — одноразова допомога для встановлення надмогильного пам'ятника загиблим захисникам.

Ми також писали, що сім'ї загиблих військових можуть отримати допомогу на поховання, а також компенсацію витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків.