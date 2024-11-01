Выплаты семьям погибших военных или пропавших без вести — новые правила получения помощи

Изменился порядок выплат семьям погибших и пропавших военных
Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, которые объявлены умершими или пропавшими без вести. Родственники могут воспользоваться правом на выплаты в течение трех лет.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 1 ноября.
Что изменилось
По словам Гончаренко, родственники военнослужащих, имеющие право на единовременную денежную помощь, могут воспользоваться этим правом в течение трех лет с даты возникновения такого права.
Он отметил, что изменениями предложено исчислять трехлетний срок с даты вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим.
Ранее, до внесенных изменений, дата возникновения права на выплаты в случае смерти устанавливалась по свидетельству о смерти. То есть, если военнослужащий пропал без вести и был позже объявлен судом умершим (после трехлетнего срока), его семья лишалась права на денежную помощь, поскольку срок отсчитывался от даты смерти в свидетельстве, а не от судебного решения.
Нардеп подчеркнул, что новые изменения будут гарантировать, что семьи не лишатся права на помощь из-за пропущенного срока. Также предлагается предоставлять лицам с инвалидностью I группы возможность получить единовременную помощь вне очереди.
Ранее сообщалось, что для семей военных в Украине предусмотрены специальные выплаты. Среди них — одноразовая помощь для установки надмогильного памятника погибшим защитникам.
Мы также писали, что семьи погибших военных могут получить пособие на погребение, а также компенсацию расходов на ритуальные услуги и сооружение надгробий.
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