Выплаты семьям погибших военных или пропавших без вести — новые правила получения помощи

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, которые объявлены умершими или пропавшими без вести. Родственники могут воспользоваться правом на выплаты в течение трех лет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Что изменилось

По словам Гончаренко, родственники военнослужащих, имеющие право на единовременную денежную помощь, могут воспользоваться этим правом в течение трех лет с даты возникновения такого права.

Он отметил, что изменениями предложено исчислять трехлетний срок с даты вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим.

Ранее, до внесенных изменений, дата возникновения права на выплаты в случае смерти устанавливалась по свидетельству о смерти. То есть, если военнослужащий пропал без вести и был позже объявлен судом умершим (после трехлетнего срока), его семья лишалась права на денежную помощь, поскольку срок отсчитывался от даты смерти в свидетельстве, а не от судебного решения.

Нардеп подчеркнул, что новые изменения будут гарантировать, что семьи не лишатся права на помощь из-за пропущенного срока. Также предлагается предоставлять лицам с инвалидностью I группы возможность получить единовременную помощь вне очереди.

Ранее сообщалось, что для семей военных в Украине предусмотрены специальные выплаты. Среди них — одноразовая помощь для установки надмогильного памятника погибшим защитникам.

Мы также писали, что семьи погибших военных могут получить пособие на погребение, а также компенсацию расходов на ритуальные услуги и сооружение надгробий.