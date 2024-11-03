Выплаты за погибшего военного – список документов

Похороны погибшего на войне военного. Фото: "Суспільне Тернопіль"

После гибели военнослужащего его семья должна получить в медицинском учреждении и отделе ЗАГС соответствующие документы. Главным для получения последней помощи от государства является выписка из Реестра о смерти.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Документы, которые выдают родственникам погибшего

После гибели военнослужащего его родным или исполнителю волеизъявления должны быть предоставлены соответствующие документы.

Так, учреждение здравоохранения должно выдать врачебное свидетельство о смерти.

А отдел ЗАГС (консульское учреждение или дипломатическое представительство) обязан выдать семье погибшего воина официальное свидетельство о смерти и справку о смерти.

Документ, необходимый для получения помощи

Для того чтобы получить последние выплаты на военнослужащего (помощь на захоронение и установку надгробия), семья погибшего воина должна получить в отделе ЗАГСа еще один документ.

Это выписка из Реестра о смерти для получения пособия на погребение.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты сохраняются за военнопленными.

Также мы сообщали о том, какими будут выплаты родственникам погибших военнослужащих ВСУ в следующем году.