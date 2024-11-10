Похороны военнослужащего. Фото: vikna.tv

Близкие родственники погибшего на войне военнослужащего имеют право на получение помощи от государства. Для того чтобы получить эту помощь, семья погибшего военного должна обратиться в ТЦК, с которого мобилизовали воина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Компенсация семье погибшего

Семья военнослужащего имеет право получить компенсацию от государства после гибели военного на театре военных действий.

Компенсация делится поровну на всех членов семьи, обладающих правом на получение этих денег.

Куда обращаться родственникам

Юристы объяснили женщине, потерявшей на войне сына, куда ей нужно обращаться для получения этих денег.

"Вам нужно обратиться в ТЦК, с которого сын был мобилизован", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали, что правительство изменило порядок выплат семьям погибших и пропавших военных.

Также мы сообщали о том, сколько государство выплачивает семье погибшего на установку памятника на могиле героя.