Если военный погиб на войне и имеет долги — кто должен их платить

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военный погибает на войне, то его родственники имеют право на получение выплаты единовременного пособия в размере 15 млн гривен. Однако, как быть, если у военного были долги перед кредиторами и могут ли они забрать деньги с единовременной денежной помощи?

Ответ на это дал адвокат Александр Горовой.

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Имеют ли право кредиторы претендовать на единовременную денежную помощь

Как объясняет Александр Горовой, кредиторы погибшего военного не имеют права претендовать на единовременную денежную помощь (посмертные 15 миллионов гривен), даже если они подадут требования в рамках наследственного дела или инициируют его открытие.

Переходят ли долги по наследству родственникам от умершего военного

Наследники, получающие по наследству имущество погибшего, автоматически перенимают на себя и его обязательства, в том числе финансовые долги. В то же время, некоторые обязательства прекращаются со смертью должника, если они неразрывно связаны с его личностью и не могут быть выполнены без его участия. К примеру, это может быть обязанность опровергнуть распространенную им недостоверную информацию.

Таким образом, наследники обязаны удовлетворить требования кредиторов, но только в пределах стоимости полученного наследственного имущества. Однако если наследники получили исключительно единовременную денежную помощь (ОГД), распределенную по распоряжению погибшего, долги военнослужащего взысканы быть не могут.

Напомним, недавно Кабмин упростил порядок предоставления единовременной денежной помощи.

Также украинские защитники и их семьи могут рассчитывать на различные программы финансовой поддержки, гарантируемые государством на центральном и местном уровнях. Как в Киевской области военнослужащим и их близким получить выплаты пособия в размере до 60,6 тысячи гривен.