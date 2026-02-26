Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Як прискорити розблокування рахунку — порада юриста

Як прискорити розблокування рахунку — порада юриста

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 05:28
Заблоковані рахунки за порушення військового обліку - як розблокувати
Штраф для громадянина від ТЦК. Фото: Одеський ОТЦК, Колаж: Новини.LIVE

Порушник військового обліку може розблокувати свій банківський рахунок, який був арештований виконавчою службою, просто сплативши штраф, накладений територіальним центром комплектування. Юристи порадили, як можна прискорити процес розблокування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йшлося у матеріалі на юридичному порталі protocol.ua.

Реклама
Читайте також:

Як розблокувати рахунок

Якщо громадянин порушив правила військового обліку, територіальний центр комплектування має право оштрафувати його.

Якщо ж порушник не сплачує штраф, ТЦК може передати справу цієї особи до виконавчої служби.

Ця структура застосовує до громадянина уже серйозніші санкції, зокрема, блокуючи його банківські рахунки.

Юристи пояснили, як відбувається процес розблокування арештованих рахунків.

"Банк має розблокувати рахунок, отримавши від виконавчої служби дані про сплату боргу", — наголосили фахівці.

Що має зробити громадянин після сплати штрафу

Юристи додали, що процес розблокування може стати швидшим.

"Прискорити розблокування можна, самостійно надіславши до виконавця, який веде справу, скріншот платежу або фото платіжної квитанції (підтвердження сплати штрафу)", — наголошується у статті.

Після цього виконавча служба має розблокувати банківський рахунок, і громадянин отримає до нього повний доступ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи отримає порушник військового обліку повідомлення про арешт виконавчою службою його банківського рахунку.

Загалом це необов’язково, але у деяких випадках державні структури все ж повідомляють громадянина про те, що його рахунок було арештовано чи заблоковано.

Додамо, ми повідомляли про те, у якій ситуації держава має право продати майно порушника військового обліку.

Перед цим державна виконавча служба повинна заарештувати це майно.

штраф військовий облік ТЦК та СП банк банківські рахунки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації