Заблоковані рахунки за порушення військового обліку - як розблокувати

Штраф для громадянина від ТЦК. Фото: Одеський ОТЦК, Колаж: Новини.LIVE

Порушник військового обліку може розблокувати свій банківський рахунок, який був арештований виконавчою службою, просто сплативши штраф, накладений територіальним центром комплектування. Юристи порадили, як можна прискорити процес розблокування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йшлося у матеріалі на юридичному порталі protocol.ua.

Реклама

Читайте також:

Як розблокувати рахунок

Якщо громадянин порушив правила військового обліку, територіальний центр комплектування має право оштрафувати його.

Якщо ж порушник не сплачує штраф, ТЦК може передати справу цієї особи до виконавчої служби.

Ця структура застосовує до громадянина уже серйозніші санкції, зокрема, блокуючи його банківські рахунки.

Юристи пояснили, як відбувається процес розблокування арештованих рахунків.

"Банк має розблокувати рахунок, отримавши від виконавчої служби дані про сплату боргу", — наголосили фахівці.

Що має зробити громадянин після сплати штрафу

Юристи додали, що процес розблокування може стати швидшим.

"Прискорити розблокування можна, самостійно надіславши до виконавця, який веде справу, скріншот платежу або фото платіжної квитанції (підтвердження сплати штрафу)", — наголошується у статті.

Після цього виконавча служба має розблокувати банківський рахунок, і громадянин отримає до нього повний доступ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи отримає порушник військового обліку повідомлення про арешт виконавчою службою його банківського рахунку.

Загалом це необов’язково, але у деяких випадках державні структури все ж повідомляють громадянина про те, що його рахунок було арештовано чи заблоковано.

Додамо, ми повідомляли про те, у якій ситуації держава має право продати майно порушника військового обліку.

Перед цим державна виконавча служба повинна заарештувати це майно.