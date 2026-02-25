Санкції проти порушників військового обліку - коли можуть продати майно порушника

Військовий облік в ТЦК, аукціон СЕТАМ. Фото: "Слідство.інфо", Одеський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Державна виконавча служба, на відміну від територіального центру комплектування, має право заарештувати не тільки банківські рахунки порушника військового обліку, а і його майно. Юристи пояснили, у якій ситуації це майно може бути продане.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йшлося у матеріалі на юридичному порталі protocol.ua.

Санкції виконавчої служби

Справами порушників військового обліку територіальний центр комплектування займається лише до певного моменту.

Якщо громадянин після порушення не сплачує штраф, то його справа рано чи пізно буде передана до державної виконавчої служби.

Ця організація застосовуватиме щодо порушників уже значно серйозніші санкції.

Це, зокрема, арешт банківських рахунків і навіть майна громадянина.

Що буде з майном ухилянта

Банківські рахунки блокуються для того, щоб можна було з них вираховувати кошти, які громадянин винен державі у вигляді штрафи та пені.

Заарештоване майно також може бути використане у аналогічних цілях.

"Збільшення штрафів може стати підставою для обмеження користування майном, та за законом, за умови накопичення великої суми боргів, виконавці мають повне право арештовувати і майно. Потім таке майно може бути реалізоване на аукціоні СЕТАМ", — пояснили у матеріалі юристи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли і хто може заблокувати банківський рахунок військовослужбовця.

Виконавча служба може заблокувати банківський рахунок військовослужбовця, щоб забезпечити виконання судового рішення.

Додамо, ми повідомляли про те, як розблокувати банківський рахунок, заарештований за порушення правил військового обліку.

Юристи наголосили, що у ситуації, коли блокування сталося через фактичне ухилення від військової служби, необхідно спочатку сплатити заборгованість.