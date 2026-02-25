Нарушение воинского учета - санкции, продажа имущества уклониста

Военный учет в ТЦК, аукцион СЕТАМ. Фото: "Слідство.інфо", Одесский ОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Когда дело нарушителя воинского учета получает от ТЦК исполнительная служба, она может арестовать имущество уклониста. Юристы объяснили, когда и на какой платформе это имущество может быть продано.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом шла речь в материале на юридическом портале protocol.ua.

Исполнительная служба и имущество уклониста

Делами нарушителей воинского учета территориальный центр комплектования занимается только до определенного момента.

Если гражданин после нарушения не платит штраф, то его дело рано или поздно будет передано в государственную исполнительную службу.

Эта организация будет применять в отношении нарушителей уже значительно более серьезные санкции.

Это, в частности, арест банковских счетов и даже имущества гражданина.

Когда имущество нарушителя могут продать

Банковские счета блокируются для того, чтобы можно было с них высчитывать средства, которые гражданин должен государству в виде штрафа и пени.

Арестованное имущество также может быть использовано в аналогичных целях.

"Увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом, и по закону, при условии накопления большой суммы долгов, исполнители имеют полное право арестовывать и имущество. Затем такое имущество может быть реализовано на аукционе СЕТАМ", — пояснили в материале юристы.

