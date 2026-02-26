Нарушение воинского учета - как разблокировать арестованный счет

Штраф для гражданина от ТЦК. Фото: Одесский ОТЦК, Коллаж: Новини.LIVE

Если нарушитель воинского учета не уплатил штраф, наложенный территориальным центром комплектования, его банковские счета могут заблокировать. Процедура разблокировки начинается после уплаты штрафа, гражданин может ускорить этот процесс.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом шла речь в материале на юридическом портале protocol.ua.

Разблокировка счета — что надо сделать

Если гражданин нарушил правила воинского учета, территориальный центр комплектования имеет право оштрафовать его.

Если же нарушитель не платит штраф, ТЦК может передать дело этого лица в исполнительную службу.

Эта структура применяет к гражданину уже более серьезные санкции, в частности, блокируя его банковские счета.

Юристы объяснили, как происходит процесс разблокирования арестованных счетов.

"Банк должен разблокировать счет, получив от исполнительной службы данные об уплате долга", — отметили специалисты.

Как ускорить процесс снятия ареста со счета

Юристы добавили, что процесс разблокировки может стать быстрее.

"Ускорить разблокировку можно, самостоятельно направив к исполнителю, который ведет дело, скриншот платежа или фото платежной квитанции (подтверждение уплаты штрафа)", — отмечается в статье.

После этого исполнительная служба должна разблокировать банковский счет, и гражданин получит к нему полный доступ.

Согласно законодательству, это происходит в отдельных ситуациях, когда есть решение суда.

Это возможно в ситуации, когда на банковских счетах гражданина нет денег, достаточных для принудительной уплаты штрафа.