Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Доплата військовому за науковий ступінь — обов'язкова умова

Доплата військовому за науковий ступінь — обов'язкова умова

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 03:20
Доплати у ЗСУ - як військовому-науковцю отримати доплату
Захист дисертації, військовослужбовець на фронті. Фото: 113 ОБр ТрО, ВНТУ. Колаж: Новини.LIVE

Для того, аби отримати доплату за науковий ступінь, військовослужбовець ЗСУ має відповідати одному важливому критерію. У Міноборони пояснили, коли ця доплата буде нарахована.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Доплата за науковий ступінь

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на цілу низку додаткових виплат під час військової служби.

Однією із таких виплат є доплата за науковий ступінь військовослужбовця.

Вона надається тим військовим, які до мобілізації чи підписання контракту займалися науковою діяльністю.

Це стосується як докторів філософії, так і докторів наук.

Умови отримання доплати

У Міністерстві оборони пояснили, яка умова є для оформлення цієї виплати.

"Важливо, що доплата нараховується в разі, якщо профіль діяльності військовослужбовця відповідає науковому ступеню", — наголосили у військовому відомстві.

Це визначається за двома різними принципами.

Так, для військовослужбовців, які обіймають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, основною є галузь науки (знань), з якої присуджено науковий ступінь, теми дисертації та функціональних обов’язків за посадою (або рішенням вченої ради).

Для усіх інших військовослужбовців головну роль у оформленні цієї доплати відіграють військово-облікова спеціальність та функціональні обов’язки військового за посадою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є розмір доплати військовослужбовцям, що мають науковий ступінь.

У Міністерстві оборони пояснили, що усе залежить від того, який саме ступінь має військовослужбовець ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право професори та доценти, які мобілізувалися до ЗСУ, на додаткову виплату.

У військовому відомстві наголосили на тому, яким є розмір цієї виплати в 2026 році.

виплати ЗСУ армія військовослужбовці науковий ступінь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації