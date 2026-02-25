Доплати у ЗСУ - як військовому-науковцю отримати доплату

Захист дисертації, військовослужбовець на фронті. Фото: 113 ОБр ТрО, ВНТУ. Колаж: Новини.LIVE

Для того, аби отримати доплату за науковий ступінь, військовослужбовець ЗСУ має відповідати одному важливому критерію. У Міноборони пояснили, коли ця доплата буде нарахована.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Доплата за науковий ступінь

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на цілу низку додаткових виплат під час військової служби.

Однією із таких виплат є доплата за науковий ступінь військовослужбовця.

Вона надається тим військовим, які до мобілізації чи підписання контракту займалися науковою діяльністю.

Це стосується як докторів філософії, так і докторів наук.

Умови отримання доплати

У Міністерстві оборони пояснили, яка умова є для оформлення цієї виплати.

"Важливо, що доплата нараховується в разі, якщо профіль діяльності військовослужбовця відповідає науковому ступеню", — наголосили у військовому відомстві.

Це визначається за двома різними принципами.

Так, для військовослужбовців, які обіймають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, основною є галузь науки (знань), з якої присуджено науковий ступінь, теми дисертації та функціональних обов’язків за посадою (або рішенням вченої ради).

Для усіх інших військовослужбовців головну роль у оформленні цієї доплати відіграють військово-облікова спеціальність та функціональні обов’язки військового за посадою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є розмір доплати військовослужбовцям, що мають науковий ступінь.

У Міністерстві оборони пояснили, що усе залежить від того, який саме ступінь має військовослужбовець ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право професори та доценти, які мобілізувалися до ЗСУ, на додаткову виплату.

У військовому відомстві наголосили на тому, яким є розмір цієї виплати в 2026 році.