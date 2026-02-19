Статус учасника бойових дій - не видають довідку 6, що робити

Військовослужбовець ЗСУ, учасник бойових дій. Колаж: Новини.LIVE

Для того, аби отримати статус учасника бойових дій, військовослужбовець повинен спочатку отримати довідку 6 про свою безпосередню участь у бойових діях. Якщо ж ця довідка не видана, він може відразу, не чекаючи завершення війни, розпочати судове оскарження такого рішення командування військової частини.

Статус УБД і довідка 6 — що це таке і навіщо потрібне

Військовослужбовці Збройних сил України, які беруть участь у захисті Батьківщини та забезпеченні її територіальної цілісності, мають право на отримання статусу "учасник бойових дій".

Для того, аби отримати статус УБД, військовослужбовець має зібрати відповідні документи і надати їх командуванню своєї військової частини.

Одним із ключових документів є так звана довідка 6. Саме у ній вказується, що цей конкретний військовослужбовець брав безпосередню участь у бойових діях.

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що під час оформлення статусу "учасник бойових дій" йому відмовилися видавати довідку 6, пояснивши це тим, що "журнал бойових дій заповнювався неправильно".

Військовослужбовець, якому все ж вдалося отримати посвідчення УБД, поцікавився, чи є можливість отримати довідку 6 — і чи законним є його посвідчення, видане без цього документу.

"Відмова у видачі форми №6 через "неправильно заповнений журнал бойових дій" не є законною підставою для позбавлення Вас документа, якщо факт участі в бойових діях уже підтверджений і Ви отримали статус УБД", — наголосив у коментарі юрист Владислав Дерій.

Законність статусу УБД без довідки 6

Юрист пояснив, чи є посвідчення учасника бойових дій, видане у такій ситуації, законним.

"Форма №6 (довідка про безпосередню участь у бойових діях) є первинним підтверджуючим документом, на підставі якого, зокрема, і приймається рішення про надання статусу УБД відповідно до постанови КМУ 413. Якщо Вам уже присвоєно статус УБД, це означає, що комісія визнала факт Вашої участі. Тобто правова підстава для оформлення форми існує", — підкреслив Дерій.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, як оскаржити відмову у виданні довідки 6 – і чи варто для цього чекати закінчення війни.

"Обминути оскарження відмови військової частини у отриманні необхідної довідки в судовому порядку не вдасться, проте це не означає, що Вам потрібно чекати кінця війни. Навпаки, звертатись до адміністративного суду треба вже зараз, аби не пропустити процесуальні строки", — запевнив Айвазян.

