Статус участника боевых действий - не выдают справку 6, что делать

Военнослужащий ВСУ, участник боевых действий. Коллаж: Новини.LIVE

Для оформления удостоверения участника боевых действий военнослужащий должен оформить в своей военной части справку 6 об участии в боевых действиях. Если через какие-то причины эту справку оформить невозможно, это не должно помешать получить статус УБД, а военнослужащий имеет право оспорить отказ в справке через суд.

Статус УБД и справка 6 — что это такое и зачем нужно

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в защите Родины и обеспечении ее территориальной целостности, имеют право на получение статуса "участник боевых действий".

Для того, чтобы получить статус УБД, военнослужащий должен собрать соответствующие документы и предоставить их командованию своей воинской части.

Одним из ключевых документов является так называемая справка 6. Именно в ней указывается, что этот конкретный военнослужащий принимал непосредственное участие в боевых действиях.

К юристам обратился гражданин, который объяснил, что при оформлении статуса "участник боевых действий" ему отказались выдавать справку 6, объяснив это тем, что "журнал боевых действий заполнялся неправильно".

Военнослужащий, которому все же удалось получить удостоверение УБД, поинтересовался, есть ли возможность получить справку 6 — и законно ли его удостоверение, выданное без этого документа.

"Отказ в выдаче формы №6 из-за "неправильно заполненного журнала боевых действий" не является законным основанием для лишения Вас документа, если факт участия в боевых действиях уже подтвержден и Вы получили статус УБД", — отметил в комментарии юрист Владислав Дерий.

Законность статуса УБД без справки 6

Юрист объяснил, является ли удостоверение участника боевых действий, выданное в такой ситуации, законным.

"Форма №6 (справка о непосредственном участии в боевых действиях) является первичным подтверждающим документом, на основании которого, в частности, и принимается решение о предоставлении статуса УБД в соответствии с постановлением КМУ 413. Если Вам уже присвоен статус УБД, это означает, что комиссия признала факт Вашего участия. То есть правовое основание для оформления формы существует", — подчеркнул Дерий.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, как обжаловать отказ в выдаче справки 6 - и стоит ли для этого ждать окончания войны.

"Обойти обжалование отказа воинской части в получении необходимой справки в судебном порядке не удастся, однако это не означает, что Вам нужно ждать конца войны. Наоборот, обращаться в административный суд надо уже сейчас, чтобы не пропустить процессуальные сроки", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто именно из военнослужащих ВСУ имеет право на получение статуса "участник боевых действий".

Юристы объяснили, имеют ли право на этот статус добровольцы и члены добровольческих милиарных структур.

Добавим, мы сообщали о том, кто из участников боевых действий во время российско-украинской войны может получить статус УБД буквально за один день.

Дело в том, что законодательство не определяет четких и однозначных рамок для военнослужащих на фронте, когда они могут получить статус "участник боевых действий".