Виплати військовослужбовцям - доплати за науковий ступінь, розмір доплати

Військовослужбовці, які перед військовою службою працювали в науковій царині і мали відповідні ступені, можуть отримати за них спеціальну доплату. Розмір доплати залежить від того, який саме науковий ступінь має той чи інший військовослужбовець.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Доплати в ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України отримують під час служби не тільки зарплату, а і різноманітні доплати.

Це можуть бути як доплати за участь у бойових діях чи за виконання спеціального завдання, так і виплати за поранення тощо.

Доплати поділяються на одноразові та щомісячні.

Серед таких доплат, наголосили у Міністерстві оборони України, що частина доплат стосується наукових ступенів, які можуть мати мобілізовані громадяни чи ті військові, які проходять службу на умовах контракту.

"Для військовослужбовців, які мають науковий ступінь, передбачене право на додаткове щомісячне грошове забезпечення у вигляді доплат", — йдеться у поясненні військового відомства.

Розмір доплати військовим-науковцям

У Міноборони розповіли, від чого залежить розмір цієї доплати.

"Військовослужбовцям, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, щомісяця виплачується доплата за науковий ступінь з відповідної спеціальності у відсотках посадового окладу", — йдеться у поясненні МО.

За науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) військовослужбовцю доплачують 5%, а за науковий ступінь доктора наук — 10%.

"Якщо військовослужбовець має два наукових ступені, то доплата встановлюється за вищим з них", — підкреслили у військовому відомстві.

