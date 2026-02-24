Відео
Головна Військова економіка Доплати за науковий ступінь в ЗСУ — сума виплати

Доплати за науковий ступінь в ЗСУ — сума виплати

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 05:57
Виплати військовослужбовцям - доплати за науковий ступінь, розмір доплати
Військовослужбовець ЗСУ та науковий ступінь, за який нараховують доплату. Фото: DailyLviv, 148 ОАБр ДШВ ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які перед військовою службою працювали в науковій царині і мали відповідні ступені, можуть отримати за них спеціальну доплату. Розмір доплати залежить від того, який саме науковий ступінь має той чи інший військовослужбовець.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Військовослужбовці Збройних сил України отримують під час служби не тільки зарплату, а і різноманітні доплати.

Це можуть бути як доплати за участь у бойових діях чи за виконання спеціального завдання, так і виплати за поранення тощо.

Доплати поділяються на одноразові та щомісячні.

Серед таких доплат, наголосили у Міністерстві оборони України, що частина доплат стосується наукових ступенів, які можуть мати мобілізовані громадяни чи ті військові, які проходять службу на умовах контракту.

"Для військовослужбовців, які мають науковий ступінь, передбачене право на додаткове щомісячне грошове забезпечення у вигляді доплат", — йдеться у поясненні військового відомства.

Розмір доплати військовим-науковцям

У Міноборони розповіли, від чого залежить розмір цієї доплати.

"Військовослужбовцям, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, щомісяця виплачується доплата за науковий ступінь з відповідної спеціальності у відсотках посадового окладу", — йдеться у поясненні МО.

За науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) військовослужбовцю доплачують 5%, а за науковий ступінь доктора наук — 10%.

"Якщо військовослужбовець має два наукових ступені, то доплата встановлюється за вищим з них", — підкреслили у військовому відомстві.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто в ЗСУ має право на щомісячні доплати у розмірі до 10% від окладу.

Військовим передбачається доплата до окладів за вчені звання, зокрема, за звання доцента чи професора. 

Додамо, ми повідомляли про те, яким є розмір виплати за перший строковий контракт із ЗСУ в 2026 році.

Сума цієї виплати прив’язана до прожиткового мінімуму для працездатних осіб і відрізняється залежно від звання військовослужбовця.

ЗСУ військовослужбовці науковий працівник науковий ступінь доплати
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
