Доплаты военнослужащим за научную степень, размер доплаты, от чего он зависит

Военнослужащий ВСУ и научная степень, за которую начисляют доплату. Фото: DailyLviv, 148 ОАБр ДШВ ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие, имеющие научную степень доктора философии или доктора наук, могут получить доплату до денежного обеспечения в ВСУ. В Минобороны назвали размер этой доплаты.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировало Министерство обороны Украины.

Какие доплаты бывают в армии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают во время службы не только зарплату, но и разнообразные доплаты.

Это могут быть как доплаты за участие в боевых действиях или за выполнение специального задания, так и выплаты за ранения и тому подобное.

Доплаты делятся на одноразовые и ежемесячные.

Среди таких доплат, отметили в Министерстве обороны Украины, что часть доплат касается научных степеней, которые могут иметь мобилизованные граждане или те военные, которые проходят службу на условиях контракта.

"Для военнослужащих, имеющих научную степень, предусмотрено право на дополнительное ежемесячное денежное обеспечение в виде доплат", — говорится в объяснении военного ведомства.

Ученые в ВСУ — размер доплаты

В Минобороны рассказали, от чего зависит размер этой доплаты.

"Военнослужащим, которые имеют научную степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук, ежемесячно выплачивается доплата за научную степень по соответствующей специальности в процентах должностного оклада", — говорится в пояснении МО.

За научную степень доктора философии (кандидата наук) военнослужащему доплачивают 5%, а за научную степень доктора наук — 10%.

"Если военнослужащий имеет две научные степени, то доплата устанавливается по высшей из них", — подчеркнули в военном ведомстве.

