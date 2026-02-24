Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Какова сума доплаты воину за научную степень

Какова сума доплаты воину за научную степень

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 05:57
Доплаты военнослужащим за научную степень, размер доплаты, от чего он зависит
Военнослужащий ВСУ и научная степень, за которую начисляют доплату. Фото: DailyLviv, 148 ОАБр ДШВ ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие, имеющие научную степень доктора философии или доктора наук, могут получить доплату до денежного обеспечения в ВСУ. В Минобороны назвали размер этой доплаты.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Какие доплаты бывают в армии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают во время службы не только зарплату, но и разнообразные доплаты.

Это могут быть как доплаты за участие в боевых действиях или за выполнение специального задания, так и выплаты за ранения и тому подобное.

Доплаты делятся на одноразовые и ежемесячные.

Среди таких доплат, отметили в Министерстве обороны Украины, что часть доплат касается научных степеней, которые могут иметь мобилизованные граждане или те военные, которые проходят службу на условиях контракта.

"Для военнослужащих, имеющих научную степень, предусмотрено право на дополнительное ежемесячное денежное обеспечение в виде доплат", — говорится в объяснении военного ведомства.

Ученые в ВСУ — размер доплаты

В Минобороны рассказали, от чего зависит размер этой доплаты.

"Военнослужащим, которые имеют научную степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук, ежемесячно выплачивается доплата за научную степень по соответствующей специальности в процентах должностного оклада", — говорится в пояснении МО.

За научную степень доктора философии (кандидата наук) военнослужащему доплачивают 5%, а за научную степень доктора наук — 10%.

"Если военнослужащий имеет две научные степени, то доплата устанавливается по высшей из них", — подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, мы ранее писали о том, какие доплаты получат военнослужащие ВСУ за ученые звания.

Речь идет, в частности, о званиях доцента или профессора, доплаты за которые несколько отличаются друг от друга.

Добавим, мы сообщали о том, сколько денег государство выплачивает военнослужащему, подписавшему первый контракт с ВСУ.

Размер этой выплаты зависит от того, в каком звании служит военный, подписавший этот контракт.

ВСУ военнослужащие научный работник научная степень доплаты
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации