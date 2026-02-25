Как военный-ученый может получить доплату за ученую степень, условие

Защита диссертации, военнослужащий на фронте. Фото: 113 ОБр ТрО, ВНТУ. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский военнослужащий, который имеет ученую степень, может претендовать на специальную доплату к окладу. Для этого нужно соответствовать одному, но важному условию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировало Министерство обороны Украины.

Научна степень в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на целый ряд дополнительных выплат во время военной службы.

Одной из таких выплат является доплата за научную степень военнослужащего.

Она предоставляется тем военным, которые до мобилизации или подписания контракта занимались научной деятельностью.

Это касается как докторов философии, так и докторов наук.

Как и на каких условиях получить доплату

В Министерстве обороны объяснили, какое условие есть для оформления этой выплаты.

"Важно, что доплата начисляется в случае, если профиль деятельности военнослужащего соответствует научной степени", — отметили в военном ведомстве.

Это определяется по двум разным принципам.

Так, для военнослужащих, занимающих должности, связанные с педагогической или научной деятельностью, основной является отрасль науки (знаний), по которой присуждена научная степень, темы диссертации и функциональных обязанностей по должности (или решением ученого совета).

Для всех остальных военнослужащих главную роль в оформлении этой доплаты играют военно-учетная специальность и функциональные обязанности военного по должности.

Напомним, мы ранее писали о том, как вычисляется размер доплаты военнослужащим с ученой степенью.

Разница в сумме доплаты зависит от того, кем был военный до мобилизации — доктором философии или доктором наук.

Добавим, мы сообщали о том, начисляются ли военнослужащим ВСУ, имеющим ученое звание, дополнительные деньги.

В Минобороны назвали размер этой выплаты и от чего эта сумма зависит.