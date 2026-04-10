100 тисяч на лікування після поранення: коли діють виплати від держави

Поранений військовий у лікарні. Фото: "Суспільне Дніпро"

Військові, які потрапили до лікарні після поранення, отриманого під час бойових дій, мають право на отримання грошової допомоги від держави. Ця виплата здійснюється щомісячного, протягом усього часу лікування. Також за військовим зберігається його грошове забезпечення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виплати військовослужбовцям ЗСУ

Українські військовослужбовці мають право на отримання різноманітних виплат від держави. Це можуть бути як щомісячні, так і одноразові виплати.

Виплати не обов’язково стосуються виконання військовими безпосередніх чи посадових обов’язків. Це може бути, наприклад, виплата на оздоровлення, яку військовослужбовці отримують, вибуваючи у відпустку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився питанням виплат для військових після поранення чи на лікуванні. Зокрема, чи будуть виплачені гроші у випадку хвороби, яка була діагностована через рік після поранення, але має до нього пряме відношення.

100 тисяч на час лікування

Юристи, коментуючи ситуацію, пояснили, що такі ситуації є стандартними з точки зору законодавства. Тобто військовослужбовці мають право на оформлення грошової допомоги у такому випадку.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Під час лікування після поранення, отриманого в бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою. Також призначається щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень".

Ці кошти, запевнив адвокат нараховуються за весь час стаціонарного лікування: "Причому це лікування може відбуватися як в Україні, так і за кордоном, а виплати включають і періоди переміщення між медичними закладами. Ці виплати зберігаються й під час відпустки для лікування, але лише за умови, що військово-лікарська комісія у своєму висновку визнає поранення тяжким".

Військовослужбовці, які внаслідок хвороби зазнали серйозних змін у стані здоров’я, аж до інвалідності, можуть претендувати на грошову допомогу від держави. Це можна зробити навіть після звільнення з лав ЗСУ.

Держава зобов’язана виплатити одноразову грошову допомогу резервістам, які отримали інвалідність на навчальних чи інших військових зборах. Таку ж виплату отримають і військовослужбовці-строковики.