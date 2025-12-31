Виплати у ЗСУ на оздоровлення - коли можна отримати

Гроші для військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE

Українські військові, які проходять службу в складі Збройних сил України, мають право на отримання коштів на оздоровлення. Ці кошти військовослужбовці отримують, вибуваючи у щорічну відпустку чи у одну із частин відпустки, якщо вона поділена.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Гроші на відпустку військового

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право не тільки на отримання зарплати чи різноманітних надбавок за особливості служби, а і на додаткові виплати.

Однією із таких виплат є гроші на оздоровлення.

Надаються ці кошти військовому, коли він вибуває із військової частини у щорічну основну відпустку.

Якщо відпустка поділена на дві частини чи взагалі не використана

Бувають випадки, коли відпустка військовослужбовця ділиться на дві частини.

У Міністерстві оборони пояснили, як у такому випадку виплачують кошти на оздоровлення військового.

Ця виплата здійснюється, коли військовослужбовець вибуває у другу частину щорічної основної відпустки.

Також ці кошти можна отримати, не використавши відпустку, на підставі наказу командира військової частини.

