Видео

Деньги на оздоровление в ВСУ — когда их выплачивают

Деньги на оздоровление в ВСУ — когда их выплачивают

Дата публикации 31 декабря 2025 03:21
Выплаты в ВСУ на оздоровление - когда можно получить
Деньги для военнослужащего. Фото: Новини.LIVE

Украинские военные, которые проходят службу в составе Вооруженных сил Украины, имеют право на получение средств на оздоровление. Эти средства военнослужащие получают, выбывая в ежегодный отпуск или в одну из частей отпуска, если он разделен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право не только на получение зарплаты или различных надбавок за особенности службы, но и на дополнительные выплаты.

Одной из таких выплат являются деньги на оздоровление.

Предоставляются эти средства военному, когда он выбывает из воинской части в ежегодный основной отпуск.

Если отпуск разделен на две части или вообще не использован

Бывают случаи, когда отпуск военнослужащего делится на две части.

В Министерстве обороны объяснили, как в таком случае выплачивают средства на оздоровление военного.

Эта выплата осуществляется, когда военнослужащий выбывает во вторую часть ежегодного основного отпуска.

Также эти средства можно получить, не использовав отпуск, на основании приказа командира воинской части.

Напомним, мы ранее писали о том, что будет с выплатами военнослужащим в 2026 году.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военных получит максимальные суммы в январе 2026 года.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
