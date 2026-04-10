Главная Военная экономика 100 тысяч на лечение после ранения: когда действуют выплаты от государства

100 тысяч на лечение после ранения: когда действуют выплаты от государства

Дата публикации 10 апреля 2026 05:51
100 тысяч на лечение после ранения: когда действуют выплаты от государства
Военные, которые попали в больницу после ранения, полученного во время боевых действий, имеют право на получение денежной помощи от государства. Эта выплата осуществляется ежемесячного, на протяжении всего времени лечения. Также за военным сохраняется его денежное обеспечение.

Выплаты военнослужащим ВСУ

Украинские военнослужащие имеют право на получение различных выплат от государства. Это могут быть как ежемесячные, так и единовременные выплаты.

Выплаты не обязательно касаются выполнения военными непосредственных или должностных обязанностей. Это может быть, например, выплата на оздоровление, которую военнослужащие получают, выбывая в отпуск.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался вопросом выплат для военных после ранения или на лечении. В частности, будут ли выплачены деньги в случае болезни, которая была диагностирована через год после ранения, но имеет к нему прямое отношение.

100 тысяч на время лечения

Юристы, комментируя ситуацию, объяснили, что такие ситуации являются стандартными с точки зрения законодательства. То есть военнослужащие имеют право на оформление денежной помощи в таком случае.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Во время лечения после ранения, полученного в бою, за военнослужащим сохраняется основное денежное обеспечение по последней должности. Также назначается ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен".

Эти средства, заверил адвокат, начисляются за все время стационарного лечения: "Причем это лечение может происходить как в Украине, так и за рубежом, а выплаты включают и периоды перемещения между медицинскими учреждениями. Эти выплаты сохраняются и во время отпуска для лечения, но только при условии, что военно-врачебная комиссия в своем заключении признает ранение тяжелым".

Военнослужащие, которые вследствие болезни претерпели серьезные изменения в состоянии здоровья, вплоть до инвалидности, могут претендовать на денежную помощь от государства. Это можно сделать даже после увольнения из рядов ВСУ.

Государство обязано выплатить единовременную денежную помощь резервистам, которые получили инвалидность на учебных или других военных сборах. Такую же выплату получат и военнослужащие-срочники.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
