Виплати за хворобу, отриману в ЗСУ: громадянин має три роки

Військовослужбовці на лікуванні. Фото: "Суспільне"

Військовослужбовці, які внаслідок хвороби зазнали серйозних змін у стані здоров’я, аж до інвалідності, можуть претендувати на грошову допомогу від держави. Це можна зробити навіть після звільнення з лав ЗСУ. На це законодавство відводить колишнім військовим три роки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Грошова допомога військовослужбовцям

Держава гарантує військовослужбовцям фінансову допомогу у випадку серйозних поранень. Військові мають право на отримання виплат після часткової втрати працездатності внаслідок поранень та, звісна річ, у випадку встановлення тієї чи іншої групи інвалідності.

Це право розповсюджується і на захворювання, які стали наслідком військової служби. Та для цього потрібно довести зв’язок хвороби із виконанням військового обов’язку.

До юристів звернувся громадянин, який під час проходження військової служби потрапив до лікарні, де йому поставили діагнози "гіпертонічна хвороба", "ішемічна хвороба серця". Військовослужбовець поцікавився, чи може він претендувати на відповідну виплату від держави.

Терміни і винятки для виплати від держави

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що у таких випадках конче важливою є одна обставина. Це встановлення групи інвалідності після захворювання. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Право на одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності мають військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини) або з проходженням військової служби".

Адвокат зазначив, що це право можна реалізувати навіть після звільнення з лав ЗСУ. На це законодавство відводить три роки після моменту звільнення військовослужбовця.

Разом з тим, додав Айвазян, є ситуації, коли виплата грошової допомоги не здійснюється. Юрист підкреслив: "У випадках, коли втрата працездатності без встановлення інвалідності пов’язана лише з проходженням військової служби (без прямого зв’язку з виконанням обов’язків чи захистом Батьківщини), виплата ОГД не передбачена".

Військовослужбовці Збройних сил України, які зазнали поранень чи травм і частково втратили працездатність, мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір цієї виплати залежить від статусу військового та обставин поранень чи травм.

Право на одноразову грошову допомогу мають не тільки військовослужбовці, які отримали інвалідність під час бойових дій, а і ті, кому була встановлена група інвалідності після хвороби. Втім, сума допомоги відрізнятиметься від випадків так званої бойової інвалідності.