Выплаты за болезнь, полученную в ВСУ: гражданин имеет три года

Военнослужащие, которые вследствие болезни претерпели серьезные изменения в состоянии здоровья, вплоть до инвалидности, могут претендовать на денежную помощь от государства. Это можно сделать даже после увольнения из рядов ВСУ. На это законодательство отводит бывшим военным три года.

Денежная помощь военнослужащим

Государство гарантирует военнослужащим финансовую помощь в случае серьезных ранений. Военные имеют право на получение выплат после частичной потери трудоспособности вследствие ранений и, конечно, в случае установления той или иной группы инвалидности.

Это право распространяется и на заболевания, которые стали следствием военной службы. Но для этого нужно доказать связь болезни с выполнением воинского долга.

К юристам обратился гражданин, который во время прохождения военной службы попал в больницу, где ему поставили диагнозы "гипертоническая болезнь", "ишемическая болезнь сердца". Военнослужащий поинтересовался, может ли он претендовать на соответствующую выплату от государства.

Читайте также:

Сроки и исключения для выплаты от государства

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что в таких случаях крайне важно одно обстоятельство. Это установление группы инвалидности после заболевания. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Право на единовременную денежную помощь в случае установления инвалидности имеют военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы (защитой Родины) или с прохождением военной службы".

Адвокат отметил, что это право можно реализовать даже после увольнения из рядов ВСУ. На это законодательство отводит три года после момента увольнения военнослужащего.

Вместе с тем, добавил Айвазян, есть ситуации, когда выплата денежной помощи не осуществляется. Юрист подчеркнул: "В случаях, когда потеря трудоспособности без установления инвалидности связана только с прохождением военной службы (без прямой связи с выполнением обязанностей или защитой Родины), выплата ОГД не предусмотрена".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие есть варианты выплаты военному после потери трудоспособности.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения или травмы и частично утратили трудоспособность, имеют право на единовременную денежную помощь. Размер этой выплаты зависит от статуса военного и обстоятельств ранений или травм.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, получит ли военнослужащий ВСУ выплату за небоевую инвалидность.

Право на единовременную денежную помощь имеют не только военнослужащие, которые получили инвалидность во время боевых действий, а и те, кому была установлена группа инвалидности после болезни. Впрочем, сумма помощи будет отличаться от случаев так называемой боевой инвалидности.