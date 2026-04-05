Вагітність і пологи: жінки в ЗСУ отримають усе грошове забезпечення

Дата публікації: 5 квітня 2026 05:32
Жінки в українській армії. Фото: "Вечірній Київ"

Жінки, які проходять військову службу, мають право на відпустку під час вагітності і пологів. Максимальна тривалість такої відпустки може становити 140 днів. У цей час військовослужбовиці отримають усе належне їм грошове забезпечення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Український центр захисту прав людини".

Відпустка для жінок в ЗСУ на пологи

В Збройних силах України, крім чоловіків, проходять військову службу і жінки. Частина з них може потрапити в армію через наявність медичної чи фармацевтичної освіти.

Але більшість жінок-військовослужбовиць прийшли до ЗСУ добровільно, і займають такі ж бойові посади, як і чоловіки. Та при цьому вони мають більше преференцій у деяких питаннях.

Це, зокрема, стосується, і таких питань, як відпустка. Фахівці пояснили, як відбувається нарахування коштів жінкам-військовослужбовицям у декретних відпустках.

Тривалість відпустки і розмір виплати

Сам факт вагітності уже є підставою для надання відпустки військовій. Юристи наголосили: "Згідно з законодавством України, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається військовослужбовицям-жінкам на підставі постанови госпітальної або гарнізонної ВЛК з дня виникнення у них права на відпустку".

Тривалість такої відпустки становить 120 днів. 70 з них надається до пологів, а 50 нараховуються з моменту народження дитини. Якщо мав місце факт народження щонайменше двійні чи пологи пройшли з ускладненням, післяпологова відпустка збільшується до 70 днів.

Жінки-військовослужбовиці отримують і відповідну виплату за ці відпустки. Фахівці, коментуючи це питання, підкреслили: "У зв’язку з відпусткою виплачується допомога, що наразі відповідає розміру усього грошового забезпечення за такий же період".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які підстави для звільнення із ЗСУ доступні лише жінкам-військовим.

Жінка-військовослужбовиця має право звільнитися, якщо має дитину до трьох років. Також за необхідності догляду за дитиною жінка-військовослужбовиця має право на звільнення із ЗСУ, якщо дитині не виповнилося шести років.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у Верховній Раді з’явився законопроєкт про військовий облік жінок.

У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України. Згідно з зареєстрованим документом, якщо жінка потрапила до реєстру військовозобов'язаних помилково, її мають автоматично звідти виключити після її заяви і скасувати штраф у 17 тисяч гривень.

відпустка вагітність пологи жінки на війні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
